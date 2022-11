Ferentino, un nuovo spazio verde e ricreativo nel cuore del quartiere Cartiera dedicato ai più piccoli

Un nuovo spazio verde dotato di aree didattiche polifunzionali, in cui sarà possibile stimolare la curiosità e il dialogo e fornire strumenti per una conoscenza partecipata e condivisa. Zone di ascolto e lettura, luoghi per rappresentazioni teatrali e giochi didattici, delle vere e proprie aree polifunzionali dove i più piccoli potranno dare libero sfogo alla creatività e alla fantasia.

Tutto questo è il parco ‘Gli uomini di carta’, che il sindaco Antonio Pompeo inaugurerà domenica 20 novembre, a partire dalle ore 15, con una grande festa in cui saranno coinvolte le scolaresche e la cittadinanza.

Un progetto a cui il primo cittadino tiene in modo particolare perché dedicato a tutti i bambini delle scuole – l’area verde è situata proprio alle spalle dei plessi dell’infanzia e primaria Cameracanne – ma che sarà fruibile dall’intera comunità come area di svago e condivisione. Continua, dunque, l’impegno dell’Amministrazione Pompeo nell’azione di valorizzazione delle periferie.

Una particolarità, che si evince già dal nome dato al parco, è che il visitatore sarà guidato nella lettura della poesia di Gianni Rodari, ‘Gli uomini di carta’ che, in occasione della cerimonia di inaugurazione, sarà recitata dai piccoli alunni.

Il parco diventa anche un invito a educatori, insegnanti e genitori a rinnovare l’esperienza ludica e didattica sulla base della fantasia oltre che una riflessione sul tema del riciclo e del rispetto dell’ambiente, partendo proprio da un materiale versatile e fragile quale è la carta.

“Siamo orgogliosi e felici – sono le parole del sindaco di Ferentino, Antonio Pompeo – di inaugurare un altro spazio al servizio della collettività e dedicato ai bambini che ne potranno fruire liberamente non solo per attività ludiche ma anche per esprimere la loro creatività e la loro fantasia. Un luogo quasi fiabesco che unisce la bellezza della natura al desiderio di condividere uno spazio aperto, curato nei dettagli e pensato per il benessere dei più piccoli. Un altro tassello della grande opera di valorizzazione e arricchimento della città – conclude il primo cittadino – che è da sempre al centro della nostra azione amministrativa mirata a far crescere sempre di più spazi e luoghi di aggregazione e convivialità. Invito tutti i cittadini a partecipare alla festa di inaugurazione che non mancherà di regalare straordinarie sorprese”.

COMUNICATO STAMPA