Ferentino, tutto pronto per il Natale 2021

Manifestazioni, giochi, spettacoli, musica, degustazioni e animazione per i più piccoli: il Natale 2021 di Ferentino è un contenitore ricchissimo di iniziative che prenderanno il via domenica 12 dicembre, dopo l’accensione delle luminarie di sabato scorso che, nonostante le condizioni meteo, ha registrato una grande presenza di pubblico.

Tanti gli appuntamenti che figurano nel calendario predisposto dall’Amministrazione comunale di Ferentino, guidata dal sindaco Antonio Pompeo, in collaborazione con la Pro Loco di Ferentino, del presidente Luciano Fiorini e con il contributo dell’Amministrazione provinciale.

Si inizia domenica 12 dicembre alle ore 10.30, in piazza Matteotti, con i ‘Mercat-in-slitta’, mercatini curati dagli alunni delle scuole cittadine; si prosegue con i ‘Giochi di piazza’ (Gioco dell’Oca tridimensionale – Girotondo del pacco – Laboratori creativi) a cura dell’associazione ‘I Carillon’. Intanto si potranno degustare caldarroste, vin brulè, bruschette e cioccolato caldo: un’iniziativa dell’associazione ‘L’Airone’. Alle ore 11 in programma il ‘Crazy Magic Show’ con il Clown Skarabokkio e si potrà assistere allo spettacolo delle ‘Farfalle Luminose’.

Domenica 19 dicembre, invece, a partire dalle 10.30 e sempre in piazza Matteotti, è in programma la ‘Tombolata in piazza’ con l’arrivo di Babbo Natale e le ‘Fiabe Animate’. Alle ore 12 si terrà la premiazione del concorso letterario ‘La letterina di Babbo Natale’, a cura dell’associazione ‘I Carillon’ mentre l’associazione ‘L’Airone’ si occuperà del momento enogastronomico, con un secondo appuntamento per i golosi di caldarroste, vin brulè, bruschette e cioccolato caldo. Anche in questa domenica sono in programma il ‘Magico Trenino’ e le ‘Farfalle Luminose’. Alle ore 18, nella splendida cornice dell’Abbazia di Santa Maria Maggiore, a partire dalle ore 18, il tradizionale e atteso appuntamento con ‘Ferentino Gospel’: lo spettacolo sarà firmato da ‘The Gospel Brothers And The Voices of Workship’.

Il giorno di Natale, invece, sabato 25 dicembre 2021, torna l’apprezzatissima ‘Tombola on line’ a partire dalle ore 17 che sarà replicata anche sabato 1° gennaio 2022, seguita, alle ore 19, dal ‘Concerto di Capodanno’ con l’Orchestra di Fiati ‘Città di Ferentino’.

Ultima data quella del 6 gennaio 2022 in piazza Matteotti: dalle 10.30 la manifestazione ‘Arriva la Befana’, con animazioni, laboratori e degustazioni curati sempre dalle associazioni cittadine ‘I Carillon’ e ‘L’Airone’; alle ore 11 sarà la volta del ‘Fantasy Clown’ con il clown Skarabokkio, mentre alle ore 18 è in programma il ‘Concerto dell’Epifania’ a cura della Banda giovanile Città di Ferentino.

Ma non mancherà neanche lo sport grazie all’associazione ‘Velosport’: nelle giornate del 12 e 19 dicembre e del 6 gennaio l’appuntamento è con ‘Bike in piazza’. Infine la cultura: oggi, venerdì 10 dicembre, alle ore 17, la biblioteca comunale di Ferentino ospiterà la presentazione del libro di Sergio Pro ‘Un fiore fra le macerie’ mentre domenica 12 dicembre, sempre alle 17, sarà la volta di Ileana Spaziale che presenterà il suo romanzo ‘Sedotta e sclerata’. Sabato 11 dicembre, invece, alla Galleria d’Arte Contemporanea ‘Harpax’, alle 18, sarà inaugurata la mostra ‘I want to live’, una collettiva di 21 artisti che potrà essere visitata fino all’8 gennaio 2022.

“Il calendario che abbiamo predisposto per queste festività – dicono il sindaco Antonio Pompeo e l’assessore a Cultura e Turismo, Angelica Schietroma – è stato pensato per andare incontro alle esigenze di bambini, famiglie, ragazzi e anziani. Amministrazione comunale, Pro Loco e associazioni hanno dato il massimo affinché queste festività possano portare sorrisi sui volti dei più piccoli e un po’ di leggerezza anche per noi adulti. Saranno occasioni per vivere insieme ma in sicurezza il periodo più atteso dell’anno ed è per questo che tutti dobbiamo adoperarci per trascorrere il Natale, un altro in presenza ancora della pandemia, in serenità e nel rispetto di tutte le misure anti-contagio. La nostra città è diventata ancora più bella grazie alle luminarie: adesso tocca a tutti noi far brillare le nostre feste con il sentimento profondo di unione e comunità che ci contraddistingue. Non ci resta che dirvi: adesso aspettiamo solo voi!”.

