Ferentino, tutto è pronto per il “Trofeo Elio e Roberto Mastrosanti 2021”

E’ il grande giorno del “Trofeo Elio e Roberto Mastrosanti 2021”.

La gara ciclistica riservata alla categoria Juniores, domani, domenica 27 giugno 2021, alle ore 14.45 vedrà ai nastri di partenza 150 corridori provenienti da tutta Italia nello splendido percorso cittadino di Ferentino per un totale di 126,950 km.

La Velosport Ferentino, grazie alla preziosa disponibilità della famiglia Mastrosanti, è riuscita a riportare il prestigioso Trofeo Mastrosanti, creato da papà Elio per ricordare il figlio Roberto, promessa del ciclismo morto in un tragico incidente motociclistico, nella categoria Juniores; per questo la macchina organizzativa ha cercato di curare tutti i dettagli dell’evento ciclistico in programma questa domenica.

Team provenienti da tutta Italia, dal Veneto alla Sicilia, dal Lazio alla Campania, dall’Abruzzo alle Marche a al Molise, per conquistare il prestigioso trofeo che negli anni tanti campioni del ciclismo hanno vinto, da Danilo Di Luca a Michele Scarponi fino al ciociaro Valerio Agnoli.

Per l’occasione, in vista dei prossimi Campionati Italiani Juniores, sarà presente alla gara il Commissario Tecnico della Nazionale Italia, Rino De Candido, oltre ai vertici del ciclismo regionale e provinciale.

Dopo le varie fasi di accreditamento, verifica tecnica e i vari protocolli Covid, ci sarà la partenza alle ore 14.45 da Piazza Matteotti da dove poi la carovana raggiungerà il chilometro zero per il minuto di raccoglimento nei pressi della chiesa di Sant’Agata. Da lì il via ufficiale al circuito da 10,4 km da ripetere 12 volte, con in programma il Traguardo Volante e il Gran Premio della Montagna, e un percorso finale con la salita degli Archi di Casamari e l’arrivo in piazza Matteotti.

Al fianco della famiglia Mastrosanti, l’organizzazione della Velosport Ferentino del presidente Walter Cardarilli, che è riuscita a ridare lustro ad una gara che per trent’anni è stata il fiore all’occhiello del ciclismo ciociaro.

La collaborazione del Comune di Ferentino, a partire dal sindaco Antonio Pompeo, del suo staff e del delegato allo sport, Nicola Dell’Olio, ha reso possibile la creazione della location che accoglierà il “Trofeo Mastrosanti” per la presentazione delle squadre e le premiazioni dei team partecipanti e poi quella della Provincia di Frosinone, va di pari passo con la preziosa adesione degli sponsor e di tanti volontari.

Dopo gli ottimi risultati del “VIII Trofeo Città di Ferentino” dello scorso maggio, quello di questa domenica sarà anche il IX Trofeo Città di Ferentino che per oltre 3 ore di corsa regalerà un pomeriggio di ciclismo a tanti appassionati e ai cittadini di Ferentino.

Tutta la gara sarà trasmessa in diretta su facebook dalla pagina di Radio Ferentino, media partner dell’evento, nonchè sul sito www.radioferentino.it, ma anche e soprattutto in diretta televisiva sul digitale terrestre grazie alla collaborazione di Ernica Tv (canali 273 – 655).

“Finalmente ci siamo – è il commento del presidente Walter Cardarilli -. Il Trofeo Mastrosanti è il momento cruciale della stagione per la nostra società. E’ d’obbligo ringraziare la grande famiglia Velosport Ferentino e la meravigliosa famiglia Mastrosanti. Porgo un doveroso ringraziamento poi a quanti saranno con noi in questa meravigliosa avventura. La società Mtb Ruote Libere Ferentino con la quale, si rinnova la collaborazione. Ringrazio: il Comune di Ferentino, la Provincia di Frosinone, il corpo della Polizia Municipale di Ferentino, l’AVER di Ferentino nella persona di Elio Di Stefano, il Comando dei Carabinieri di Ferentino, la Polizia di Stato di Frosinone, Scorte Ruote Vessella, Cambio Ruote Barone, Massimo Pisani per l’organizzazione gare e radio corsa, la Federazione Ciclistica regionale e provinciale, l’Avis di Ferentino, Radio Ferentino per il servizio in diretta dell’evento, Luca Silvestri “Film Maker” per le riprese foto e video e la Croce d’Oro di Frosinone per il servizio ambulanze. Un doveroso ringraziamento anche alla stampa locale e specializzata che ci è sempre vicina in ogni iniziativa che come Velosport Ferentino intraprendiamo. Buon Trofeo Mastrosanti a tutti”.

Si ringrazia la cittadinanza e i residenti delle varie strade di Ferentino dove transiterà il Trofeo Elio e Roberto Mastrosanti per la preziosa collaborazione.

La conferenza stampa di presentazione dell’evento è in programma oggi, sabato 26 giugno 2021, alle ore 18, in diretta facebook sulla pagina di Radio Ferentino, dalla sede Mailbox etc di Ferentino.

Comunicato stampa.