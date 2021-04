Ferentino, truffa: denunciato 56enne

Nella mattinata di ieri a Ferentino, i Carabinieri della locale Stazione al termine di un’attività info investigativa, deferivano in stato di libertà per il reato di “truffa” un 56enne residente a Ferentino, già censito per reati contro la persona, per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza. L’uomo, sebbene proprietario di beni immobili, con dichiarazioni mendaci attestanti la propria condizione di indigenza, era riuscito a percepire indebitamente le erogazioni dello Stato. Gli elementi di reità raccolti dai militari operanti, univoci e concordanti, sono stati comunicati oltre che all’Autorità Giudiziaria, anche al competente ufficio dell’INPS per la revoca immediata del beneficio economico.

