Ferentino – Trofeo Mastrosanti 2023 sabato la presentazione dell’evento

Manca davvero poco all’edizione 2023 del Trofeo Mastrosanti, e per sabato prossimo 17 giugno, alle ore 12.00 è stata fissata la conferenza stampa di presentazione dell’evento, che si svolgerà domenica 18 giugno, dalle ore 14.30 a Ferentino, con partenza e arrivo da località Ponte Grande, grazie all’organizzazione della Velosport Ferentino e il patrocinio del Comune di Ferentino. La conferenza stampa si svolgerà presso la sala consiliare del Comune di Ferentino. Si ringrazia per la collaborazione e disponibilità il Sindaco di Ferentino, Piergianni Fiorletta, che sarà presente alla conferenza stampa, così come la famiglia Mastrosanti, che interverrà come ogni anno, alla mattinata.

Il Trofeo Mastrosanti anche in questo 2023 sarà rivolta alla categoria Juniores sul percorso di 115,500 km, e vedrà la presenza di oltre 100 corridori provenienti da tutta Italia, e non solo (confermata al momento una rappresentanza australiana).

COMUNICATO STAMPA

