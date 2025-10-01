Ferentino, tra pochi giorni il parcheggio all’uscita del casello autostradale sarà a pagamento

Musa, Lanzi, Magliocchetti e rilanciano: “UNA NUOVA TASSA PER CITTADINI E PENDOLARI”

“Tra pochi giorni il parcheggio all’uscita del casello autostradale di Ferentino, per volontà dell’Amministrazione Fiorletta, diventerà a pagamento, confermando ancora una volta il suo disegno strategico di fare cassa sugli automobilisti, con l’installazione di autovelox e l’ampliamento delle strisce blu sulle strade del comune, che anziché essere oggetto della corretta e necessaria manutenzione sono diventate protagoniste della politica fiscale del Sindaco”. Lo dichiarano in consiglieri Alfonso Musa, Giancarlo Lanzi, Fabio Magliocchetti e Antonio Pompeo che evidenziano: “La cosa che davvero rende ancora più evidenti le reali intenzioni è che non si tratterà di un’area con ingresso automatizzato ma di stalli blu, creando così ulteriori possibilità per l’ente di fare multe per introitare altri soldi.

A nulla sono valsi i numerosi interventi da parte della minoranza per convincerli a rivedere questa decisione”.

“Anche in Consiglio Comunale – dicono ancora dalla minoranza- avevamo proposto una mozione specifica chiedendo di annullare l’atto di giunta con il quale era stato dato mandato all’Ufficio di Polizia Locale di rendere a pagamento la sosta nel citato parcheggio. Purtroppo però, come al solito, con assoluta indifferenza hanno preferito dar seguito a quanto stabilito dal Sindaco”.

“Tutto questo, oltretutto, arriva in un momento già molto difficile per i pendolari a causa dei numerosi disagi legati ai disservizi dei mezzi di trasporto. E come se non bastasse Fiorletta pensa bene di istituire una nuova tassa per tutti coloro che usufruiranno del parcheggio per lasciare l’auto in sosta e raggiungere il luogo di lavoro”.

“Continuiamo a ribadire che tali decisioni appaiono davvero incomprensibili tenuto anche conto che il bilancio dell’ente negli ultimi due anni ha accumulato avanzi di amministrazione per oltre quattro milioni di euro ed altri ne accumulerà già nei prossimi mesi. Appaiono pertanto del tutto ridicole le dichiarazioni del sindaco che tenta di giustificare la scelta sostenendo che il Comune ha bisogno degli introiti di questo parcheggio per fare manutenzione allo stesso”.

“La verità è che questa amministrazione – concludono Musa, Lanzi, Magliocchetti e Pompeo- continua a fossilizzarsi sulle solite cose dimenticando le tante esigenze dei cittadini che sono diventati ormai solo uno strumento per fare cassa”.