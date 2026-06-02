Ferentino, tenta di manomettere un distributore e viola il daspo urbano: denunciato un minorenne

Un intervento tempestivo per sventare un furto si è concluso con il deferimento in stato di libertà di un minorenne a Ferentino. I fatti sono avvenuti nella tarda serata del 31 maggio, intorno alle 23:40, quando è giunta una richiesta di intervento al numero di emergenza 112. Il segnalante aveva notato una persona sospetta che, nascondendosi dietro a dei vasi al passaggio delle automobili, stava armeggiando vicino al distributore automatico di un bar situato lungo la via Casilina.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Anagni, i quali hanno sorpreso il giovane mentre danneggiava la macchina distributrice con il chiaro intento di impossessarsi degli alimenti e delle ricariche per sigarette elettroniche contenuti all’interno. Alla vista dei Carabinieri, il ragazzo ha tentato una breve fuga, ma è stato subito bloccato dai militari e condotto in caserma per i necessari accertamenti.

Dalle verifiche è emerso che il giovane era già sottoposto alla misura di prevenzione del divieto di accesso alle aree urbane (DACUR) emessa dal Questore, che gli imponeva il divieto di accedere o stazionare nelle immediate vicinanze di pubblici esercizi nella fascia oraria compresa tra le 15:00 e le 06:00. Grazie anche all’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza del locale, il minorenne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria minorile per i reati di tentato furto aggravato e violazione del divieto di accesso alle aree urbane.

L’episodio conferma il costante impegno dei Carabinieri nel garantire la sicurezza urbana e la tutela delle attività commerciali del territorio.