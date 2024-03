Ferentino, sulla vicenda della Polizia Municipale: la minoranza chiede la convocazione di un Consiglio comunale

Musa, Magliocchetti, Lanzi e Pompeo: “Il Sindaco chiarisca quanto accaduto e soprattutto intervenga con una seria regolamentazione della sosta dinanzi le attività commerciali”

“Abbiamo richiesto la convocazione di un consiglio comunale per avere chiarimenti dal Sindaco e soprattutto per capire come intende agire ed intervenire sulla vicenda che nelle ultime settimane ha riguardato il corpo della polizia municipale e il suo comandante”.

Lo dichiarano in una nota i consiglieri comunali Alfonso Musa, Fabio Magliocchetti, Giancarlo Lanzi e Antonio Pompeo che spiegano: “Tale richiesta di convocazione nasce a seguito della forte presa di posizione assunta dall’attuale maggioranza sugli organi di stampa, in particolar modo nei confronti dell’attuale comandante del corpo nei confronti della quale si è arrivati addirittura a prospettare una eventuale rimozione”.

“A ciò si aggiunga – continuano i consiglieri – quanto abbiamo assistito in occasione dell’ultima seduta di consiglio comunale, allorché il Consigliere Bernardini, a nome dei capigruppo di maggioranza, ha dato lettura di un documento nel quale si riportava la volontà di quest’ultimi di voler procedere all’assunzione di un nuova figura con funzioni di coordinamento del settore. Tale vicenda unitamente al forte disappunto dei commercianti della nostra città non possono non essere affrontati nella massima assise”.

“Riteniamo pertanto doveroso – concludono Musa, Magliocchetti, Lanzi e Pompeo – un intervento chiaro e deciso da parte del Sindaco in merito a tale vicenda perché l’impressione che abbiamo, così come molti cittadini e commercianti, è che l’attuale maggioranza ancora una volta stia nascondendo le proprie responsabilità scaricandole sulla struttura, arrivando addirittura a prospettare la rimozione del comandante pur sapendo di mentire ma con il solo scopo di gettare fumo negli occhi dei cittadini. Il sindaco e la sua maggioranza si adoperino piuttosto per ristabilire un clima di serenità in città e adottino atti concreti a favore del commercio attraverso una seria regolamentazione dell’intero settore ivi compresa la sosta delle autovetture dinanzi le attività commerciali”.

