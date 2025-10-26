Ferentino, strade inagibili e 500mila euro per un parcheggio: la decisione del Sindaco Fiorletta solleva polemiche

L’intervento dei consiglieri Musa, Lanzi, Magliocchetti e Pompeo: “In due anni e mezzo nessun intervento di manutenzione”.

“Da due anni e mezzo ormai mancano interventi di manutenzione sulle strade tant’è che gran parte di esse sono diventate ormai impraticabili e pericolose da percorrere. La situazione già critica di per sé è stata ulteriormente aggravata dagli interventi della fibra ottica e dalla chiusura della Casilina per il rifacimento del ponte che da ormai sette mesi costringe migliaia di automobilisti a transitare sulle strade interne comunali”.

Lo dichiarano in una nota i consiglieri Alfonso Musa, Giancarlo Lanzi, Fabio Magliocchetti e Antonio Pompeo che aggiungono: “Anche nell’ultimo consiglio comunale abbiamo sollecitato Fiorletta e la sua maggioranza a mettere in campo un piano di interventi sull’intero territorio per fronteggiare quella che ormai è diventata una vera emergenza, anche attraverso l’utilizzo degli ultimi settecentomila che restano dell’ avanzo di amministrazione”.

“Da aprile ad oggi sono stati infatti spesi un milione e ottocento mila euro senza destinare neanche un euro alla manutenzione delle arterie cittadine. Purtroppo nonostante siano trascorsi due anni e mezzo dall’insediamento di questa amministrazione, siamo ormai a metà mandato, continuano a mancare visione e progettualità. Basti vedere anche l’utilizzo del finanziamento di cinquecentomila euro concesso in questi giorni dalla Regione Lazio”.

“Mentre gran parte delle città hanno dirottato queste risorse per il rifacimento delle strade – concludono gli esponenti della minoranza – il Sindaco ha invece preferito utilizzarle per realizzare un parcheggio nell’accesso nord, tra la variante e la Casilina interna, di cui sinceramente non se ne comprende l’utilità per cittadini e pendolari”.