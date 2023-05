Ferentino, “Sport tra tradizione e cultura” 6 e 7 maggio

“Sport tra tradizione e cultura” è questo il titolo dell’interessante inziativa che si svolgerà Sabato 6 e Domenica 7 Maggio a Ferentino, presso il centro sportivo People. Un modo coinvolgente per ripartire ed esaltare le varie realtà sportive ed associative presenti sul territorio, senza dimenticare l’importanza delle tradizioni e della cultura, due importanti argomentazioni da affiancare allo sport, su cui investire grazie alla collaborazione tra vari enti territoriali.

In tale manifestazione oltre ad alcune parentesi prettamente sportive, si susseguiranno momenti di confronto e condivisione sull’importanza dello sport applicato a diversi settori.

Il commento del presidente degli Eagles Frosinone Arcangelo Iori

“ Ringrazio anzitutto i miei collaboratori le varie associazioni e società sportive che interverranno nelle giornate del 6-7 Maggio a Ferentino per la manifestazione “ Sport tra cultura e tradizione”, presso il Centro sportivo People e la Biofattoria Nonna Luisa , un ringraziamento sentito mi riservo di rivolgerlo alla Banca Popolare del Cassinate nella persona del Presidente il dott. Vincenzo Formisano, per la fiducia e la proficua collaborazione che si è istaurata e va rintracciata nella promozione di vari eventi sportivi, in ultimo ma non in ordine di importanza un ringraziamento ai vari sponsor, promotori dell’evento senza i quali tali manifestazioni non potrebbero realizzarsi; tra questi mi permetto di sottolineare la preziosa collaborazione dell’Agriturismo Nonna Luisa di Ferentino.

La scelta delle città della Provincia di Frosinone, non risulta infatti casuale poiché, ritengo sia importante sottolineare l’importanza del territorio, per ricordare le proprie radici e la propria storia.

In ultimo sono lieto di annunciare la presenza del Frosinone Calcio, protagonista del recente ritorno in Seria A, a dimostrazione dell’effettiva vicinanza che la squadra ripone nei confronti delle realtà territoriali sportive.”

