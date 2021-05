Ferentino, spaccio di sostanze stupefacenti: arrestato 49enne del luogo

Nel pomeriggio di ieri a Ferentino, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti, un 49enne del luogo già censito alla per reati specifici. In particolare, l’uomo veniva sorpreso dai militari operanti mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente del tipo cocaina ad un suo concittadino.L’operazione di polizia giudiziaria proseguiva poi presso l’abitazione dell’arrestato, dove i militari procedevano ad una perquisizione domiciliare, rinvenendo materiale atto al confezionamento delle dosi, posto sotto sequestro unitamente allo stupefacente.L’arrestato, al termine delle formalità di rito, veniva posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

COMUNICATO STAMPA-FOTO ARCHIVIO

