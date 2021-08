Ferentino, scomparsa dell’Ingegnere Maurizio Liberati. Il cordoglio del Sindaco Pompeo

“Voglio esprimere il mio profondo cordoglio, sia in qualità di sindaco di Ferentino, sia come presidente della Provincia di Frosinone, per l’improvvisa scomparsa dell’ingegner Maurizio Liberati, al quale mi legava anche una lunga e bella amicizia personale. Una notizia che rattrista l’intera città ma anche tutto il territorio provinciale: la professionalità, la discrezione e l’umanità che hanno contraddistinto l’uomo e l’ingegnere dei vigili del fuoco ha permesso, negli anni passati, di poter contare su una figura importante nei momenti di difficoltà e nelle emergenze che Maurizio ha saputo gestire in modo impeccabile, oltre che con una sensibilità rara. Una carriera che ha onorato sempre con estrema dignità ma anche con l’umiltà di chi sa svolgere un ruolo di aiuto e sostegno per gli altri e che lo ha portato a ricoprire incarichi prestigiosi, come l’ultimo alla Camera dei Deputati.A lui, alla famiglia che ha già dovuto affrontare l’inconsolabile perdita del giovane figlio Davide, giunga tutta la mia vicinanza e quella delle Amministrazioni che rappresento”.È quanto dichiara il presidente della Provincia di Frosinone e sindaco di Ferentino, Antonio Pompeo, sulla scomparsa dell’ingegnere dei vigili del fuoco, Maurizio Liberati.

