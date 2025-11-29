Ferentino, rissa tra genitori durante una partita di calcio: 9 denunce

Il giorno 9 novembre u.s. presso lo stadio comunale di Ferentino, in occasione della gara di calcio minorile valevole per la categoria under 18 regionale, tra le squadre del Ferentino calcio e Rocca Priora calcio, è scoppiata l’ennesima rissa tra giocatori culminata con una violenta lite e un’invasione del terreno di gioco da parte di genitori e tifosi. Un gruppo di genitori durante il parapiglia tra giocatori ha pensato bene di scavalcare la rete di recinzione che delimita lo spazio tra le tifoserie ed il terreno di gioco con il chiaro intento di aggredire giocatori ed arbitro. L’immediato intervento dei Carabinieri della Compagnia di Anagni, unitamente ai colleghi della locale Stazione di Ferentino, ha permesso di porre immediata fine alle violenze e riportare alla ragione entrambe le tifoserie anche se due tifosi soni ricorsi alle cure mediche presso il P.S. dell’Ospedale di Frosinone. L’attività dei Militari ovviamente non si è arrestata con il semplice intervento presso la struttura sportiva, ma è proseguita per diversi giorni attraverso una minuziosa analisi dei filmati acquisiti dagli impianti di videosorveglianza e l’escussione di testimoni. Ciò ha permesso nei giorni scorsi di identificare e segnalare all’autorità giudiziaria 9 persone che dovranno rispondere all’autorità giudiziaria dei reati di rissa e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive.

E’ obbligo rilevare che gli indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto e la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata ingiudicato, saranno eventualmente, riconosciuti colpevoli, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.