Ferentino – “Risolleviamo l’Emilia Romagna”, raccolta alimentare promossa da Pierfrancesco Coppotelli e Claudia Angelisanti

“Risolleviamo l’Emilia Romagna” questo il titolo della raccolta alimentare promossa a Ferentino da Pierfrancesco Coppotelli e Claudia Angelisanti, due giovani attivisti della città gigliata, la raccolta iniziata il 22 Maggio e terminerà il 31 Maggio 2023. Il materiale raccolto sarà destinato alle popolazioni che risiedono nelle zone colpite dall’alluvione che ha interessato in questi giorni l’Emilia-Romagna. Il commento:

“Un dovere morale oltre che civile per sensibilizzare tutta la comunità a donare un sorriso e un pizzico di speranza ai nostri connazionali, nonostante le numerose avversità che improvvisamente quest’ultimi, si sono trovati ad affrontare e hanno stravolto le loro vite in così poco tempo – spiegano Claudia Angelisanti e Pierfrancesco Coppotelli – ci teniamo a ringraziare tutti i cittadini di Ferentino che prontamente hanno collaborato a tale iniziativa, attraverso diversi contributi, per chi volesse donare, potrà farlo fino a Mercoledì 31 Maggio presso il P Blue Ranch di Ferentino in Via Cecalupi, 03013 Ferentino FR.”

COMUNICATO STAMPA