FERENTINO, RIDUZIONE INDENNITÀ ORGANI POLITICI PER SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER I SERVIZI DI MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SPECIALISTICA NELLE SCUOLE

La richiesta presentata al Sindaco dai consiglieri di minoranza Alfonso Musa, Giancarlo Lanzi, Fabio Magliocchetti e Antonio Pompeo

“Abbiamo proposto al Sindaco e alla sua maggioranza di ridurre del 30% le indennità percepite dagli organi politici e destinarle alle famiglie indigenti per sostenerle nell’accesso dei propri figli ai servizi scolastici di mensa e trasporto e per potenziare l’assistenza specialistica degli alunni affetti da disabilità”.

E’ quanto dichiarano in una nota i consiglieri comunali Alfonso Musa, Giancarlo Lanzi, Fabio Magliocchetti e Antonio Pompeo che evidenziano: “Sappiamo tutti la situazione delicata di molte famiglie della nostra città che sono in grande difficoltà nel garantire ai loro figli il diritto allo studio. Già lo scorso anno in sede di bilancio di previsione dopo l’aumento delle tariffe dei citati servizi da parte dell’attuale amministrazione, confermati anche per il 2025, avevamo chiesto come consiglieri di minoranza di rivederle, ma la nostra proposta fu bocciata dalla maggioranza”.

“Nel bilancio che andremo ad approvare nei prossimi giorni – argomentano i consiglieri – abbiamo quindi chiesto di sostenere le fasce più deboli attraverso contributi da erogare nel corso dell’anno scolastico per poter permettere anche agli studenti le cui famiglie versano in situazioni di precarietà di poter usufruire del trasporto e della mensa scolastica”.

Con tali risorse si potrebbe oltretutto sostenere il tempo pieno, un altro costo che va a gravare sulle famiglie. Abbiamo inoltre chiesto di potenziare l’assistenza specialistica nelle scuole per bambini e ragazzi affetti da disabilità. Tale richiesta scaturisce anche dalle recenti situazioni spiacevoli che hanno visto protagonista, purtroppo in negativo, un alunno delle scuole della nostra città”.

“Non possiamo restare a guardare – dicono ancora Musa, Lanzi, Magliocchetti e Pompeo – e soprattutto bisogna affiancare alla celebrazione delle giornate della disabilità ulteriori azioni concrete che dimostrino l’attenzione dell’amministrazione nei confronti di queste tematiche”.

“Ci auguriamo – concludono gli esponenti di minoranza – che il Sindaco e l’amministrazione comprendano l’importanza e la portata di queste proposte dimostrando che la politica sa fare anche delle rinunce per il bene della propria comunità’.