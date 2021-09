Ferentino, riciclaggio e bancarotta fraudolenta: in manette un 47enne del posto

Nel pomeriggio di ieri, in Ferentino, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un 47enne del posto, in ottemperanza all’ordine di esecuzione emesso nei giorni scorsi dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone. L’uomo dovrà espiare una pena di 6 anni di reclusione per “riciclaggio e bancarotta fraudolenta”, commessi in Ferentino nell’anno 2010.I militari dopo aver informato l’Autorità Giudiziaria e aver espletato le formalità di rito, hanno tradotto l’arrestato presso la Casa Circondariale di Frosinone.

COMUNICATO STAMPA – foto archivio

Correlati