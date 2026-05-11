Ferentino: Quadrini partecipa alla cerimonia per Ennio Filonardi presieduta dal Vescovo Marcianò

​FERENTINO – Questa mattina, nella solenne cornice della Cattedrale dei SS. Giovanni e Paolo a Ferentino, il Consigliere Provinciale di Frosinone e Dirigente di ANCI Lazio, Gianluca Quadrini, ha partecipato alla cerimonia commemorativa dedicata alla figura di Ennio Filonardi, illustre Vescovo di Ferentino, e alla celebrazione della sua incrollabile fedeltà al Patrono Ambrogio Martire.

​L’evento è stato presieduto da S.E. Mons. Santo Marcianò, già Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia e attuale guida della celebrazione, il quale ha officiato il sacro rito e tenuto una profonda conferenza storico-religiosa. Durante l’incontro sono state rievocate le gesta del Vescovo Filonardi, figura di spicco del XVI secolo, noto non solo per la sua raffinata cultura e per gli importanti incarichi diplomatici ricoperti come Nunzio Apostolico, ma soprattutto per il suo instancabile impegno nel riformare la diocesi e nel difendere con coraggio l’integrità del territorio e dei suoi fedeli in tempi di grandi mutamenti politici e religiosi.

​A margine dell’evento, il Consigliere Gianluca Quadrini ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare agli organizzatori: “Un plauso sentito va alla famiglia Filonardi Tibaldeschi per l’impeccabile organizzazione e per la cura costante con cui, attraverso la loro Associazione, tutelano queste tradizioni storiche. La loro dedizione nel preservare la memoria delle gesta del Vescovo Ennio Filonardi è un esempio di amore per le proprie radici che arricchisce l’intera provincia.”

​“Partecipare a questa cerimonia officiata da S.E. Mons. Santo Marcianò,” ha proseguito Quadrini, “rappresenta un momento di altissimo valore. La sua autorevolezza, maturata anche nel prestigioso incarico di Arcivescovo Militare, conferisce a questa giornata un respiro solenne. Come rappresentante della Provincia e dirigente di ANCI Lazio, ritengo fondamentale sostenere chi, come la famiglia Filonardi Tibaldeschi, si impegna affinché la storia della Ciociaria e le grandi figure del passato restino un patrimonio vivo e d’ispirazione per le future generazioni.”

​La manifestazione ha visto una folta partecipazione di autorità civili, militari e fedeli, confermando il legame indissolubile tra la città di Ferentino e la sua eredità storica.

​Ufficio Stampa

Gianluca Quadrini – Consigliere Provinciale Frosinone / Dirigente ANCI Lazio