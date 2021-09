Ferentino, prorogata la scadenza per il pagamento Tari

L’Amministrazione comunale di Ferentino, nella persona del sindaco Antonio Pompeo, ha stabilito di differire il termine di scadenza del versamento della prima rata e della rata unica della Tari relativa all’anno 2021.Una decisione assunta sia per andare incontro alle esigenze dell’utenza, che ha segnalato ritardi nella corresponsione degli avvisi di pagamento, sia per evitare assembramenti agli sportelli per la richiesta dei modelli F24. Per queste ragioni, dunque, l’iniziale data di scadenza per la prima rata e per la rata unica della tassa sui rifiuti, fissata al 30 settembre 2021, è stata posticipata al 2 novembre 2021, ferme restando le scadenze delle altre rate: 30 novembre 2021, 31 gennaio 2022 e 31 marzo 2022

