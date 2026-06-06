Ferentino presente al Training Camp ANCI Lazio 2026 a Ventotene. 3 giorni di Formazione, PNRR e Futuro dei Territori

Il Consigliere comunale di Ferentino, Maurizio Berretta, traccia un bilancio entusiasta della tre giorni di alta formazione: «L’azione amministrativa richiede competenza, basta improvvisazione. Un plauso ad ANCI per l’organizzazione impeccabile».

Presente, unitamente al Vice Sindaco Andrea Pro, ed a tanti sindaci, consiglieri ed assessori del Lazio, nonche’ dirigenti e funzionari della Regione Lazio e di diversi enti sovraordinati, lo stesso traccia un bilancio positivo, ben oltre le aspettative: “Si è conclusa nella splendida e simbolica cornice dell’isola di Ventotene, culla dell’identità europea, l’edizione 2026 del Training Camp di ANCI Lazio. L’appuntamento annuale di alta formazione, confronto e condivisione di buone pratiche ha registrato quest’anno un successo straordinario, riunendo per tre giorni amministratrici, amministratori e dipendenti della pubblica amministrazione provenienti da tutto il territorio regionale.Al centro dei lavori e dei tavoli di dibattito ci sono stati i temi cruciali per il futuro degli enti locali: la gestione e lo sviluppo dei progetti legati al PNRR, le sfide dell’innovazione tecnologica, la transizione sostenibile, le politiche di coesione e la programmazione europea”

La giornata inaugurale ha visto l’importante apertura con i saluti istituzionali del Presidente di ANCI Lazio Daniele Sinibaldi, del Prefetto di Latina Vittoria Ciaramella, del Presidente della Provincia di Latina Federico Carnevale e del Vice Sindaco di Ventotene Giovanni Pepe.

In conclusione Maurizio Berretta, Consigliere comunale di Ferentino (FR), giunto quest’anno alla sua terza partecipazione attiva ai Training di formazione ANCI:

«Il Training Camp di ANCI si conferma un’eccellenza assoluta nel panorama formativo e un incubatore di idee fondamentali per il futuro delle nostre Città. Oggi più che mai è fondamentale investire sulle competenze per rispondere in modo concreto e tempestivo alle esigenze dei cittadini. Si tratta di un atto di responsabilità importante: l’azione amministrativa di consiglieri, assessori e sindaci deve andare ben oltre l’improvvisazione e deve affidarsi affidarsi esclusivamente alla preparazione e allo studio, sfruttando nuovi strumenti e una motivazione forte per valorizzare e difendere le nostre amministrazioni locali. Questi momenti servono anche a lasciare piu’ consapevolezza e intercettare opportunita’ di sviluppo, grazie alla rete di collaborazione che nasce quasi in modo spontaneo ».