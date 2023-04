Ferentino – Presentata la coalizione a sostegno di Fiorletta, pienone alle Terme di Pompeo

Come nelle aspettative, l’Auditorium delle Terme di Pompeo era stracolmo di persone che hanno voluto sostenere Piergianni Fiorletta e tutta la sua squadra, quella della coalizione Ferentino 2030. Il candidato sindaco e i 96 aspiranti alla carica di consigliere comunale hanno ricevuto l’abbraccio dei cittadini di Ferentino, carico di affetto e di entusiasmo.

Ben sei le liste a sostegno della candidatura di Fiorletta, Enea – Energie Nuove, Ferentino nel Cuore, Nuova Ferentino, Uniti per Ferentino, Raddoppiamo L’impegno e Insieme-Fiorletta sindaco-Ferentino in movimento. In sala la presenza discreta e sobria del presidente Egaf Mauro Buschini. Dopo gli interventi dei capolista o dei portavoce di ogni singolo gruppo, è stata la volta di Fiorletta, accolto da un lungo e caloroso applauso.

Concretezza, impegno costante, azioni solo a sostegno della città e per nessuno scopo personale: su questo si muoverà l’amministrazione Fiorletta, una volta conquistata la guida della città. Lo ha assicurato il candidato sindaco, spiegando che quella che lui vuole perseguire è la “politica del noi”, per tornare a mettere al centro gli interessi della comunità. «Non mi sentirete mai dire “io”, ma sempre “noi”, perché siamo una squadra che, insieme, unendo le forze, vuole migliorare questa città. Abbiamo tante sfide che ci aspettano e che possono rappresentare un volano per Ferentino, dobbiamo saperle sfruttare: penso al Pnrr, ai grandi eventi che richiameranno nella capitale migliaia di turisti. Dobbiamo farci trovare pronti, dobbiamo lavorare per questa città, dobbiamo vivere per questa città: darò deleghe non solo agli assessori, ma anche ai consiglieri, perché ognuno può e deve dare il proprio contributo».

COMUNICATO STAMPA

Correlati