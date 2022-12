Ferentino, presentata in biblioteca la guida a fumetti ‘Ferentino Comics Tour’

È stata presentata questa mattina, alla biblioteca comunale ‘Alfonso Giorgi’, una singolare guida turistica a fumetti. Si chiama ‘Ferentino Comics Tour’ il nuovo strumento di valorizzazione turistica della città, nato dall’idea originale e dalla creatività artistica di Martina De Risi, con i testi della professoressa Biancamaria Valeri, la voce narrante della giovanissima Cristina Paris, le registrazioni di Luca Leoni della Luma Recording Studio di Ferentino e del coordinamento di Roberto Ruffini, direttore della biblioteca.

Si tratta, in particolare, di una coloratissima e innovativa guida che, attraverso un linguaggio nuovo e una grafica accattivante, utilizza simpatiche vignette, alcune delle quali anche in dialetto, per accompagnare il visitatore alla scoperta delle bellezze di Ferentino. Percorsi, suggerimenti, immagini e aneddoti sono tutti presentati da una simpaticissima adolescente cartoon, Tilla, che permette a chi si affida alla sua guida di riscoprire monumenti, bellezze architettoniche, siti storici e monumenti naturali di Ferentino. In questa guida sono state incluse nuove località, come Porciano e Sant’Antonio, che solitamente non vengono annoverate in tutte le guide più tradizionali. Inoltre la guida indica anche il mezzo con cui percorrere i tragitti e attraverso l’utilizzo di icone, come quella dei piedini o delle automobili, suggerisce il percorso più adatto per raggiungere la meta descritta. In ogni tappa del viaggio ci si imbatte in un personaggio storico legato a quel determinato sito: ad esempio, giungendo al mercato romano si entrerà in contatto con alcuni astanti romani intenti nelle loro faccende, mentre al teatro romano ci attendono alcuni attori mentre preparano uno spettacolo.

“Nella nostra città – ha detto il sindaco Antonio Pompeo, intervenuto alla presentazione davanti a un nutrito gruppo di studenti – siamo circondati da tesori e bellezze che meritano di essere conosciuti e fatti conoscere ed è importante valorizzarle, perché rappresentano la nostra storia, le nostre radici. Abbiamo pensato a un nuovo modo per raccontare il nostro patrimonio attraverso un linguaggio immediato, interattivo e accessibile a tutti: ‘Ferentino Comics Tour’. Una guida a fumetti chiara e completa che permetterà di conoscere la storia e le curiosità che si nascondono dietro i monumenti e i siti storico-artistici della nostra bellissima città di Ferentino. Buon viaggio a tutti con Tilla!”.

Particolarmente soddisfatta anche l’assessore a Cultura e Turismo del Comune di Ferentino, Angelica Schietroma: “L’utilizzo di un linguaggio grafico e artistico come quello del fumetto è senza dubbio un elemento nuovo che attira l’attenzione dei ragazzi e li guida attraverso un viaggio nella nostra città quasi fossero immersi in un cartone animato. Un modo assolutamente originale che certamente incontrerà non soltanto il favore dei più piccoli ma sarà apprezzato anche dai grandi. Per questo voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato e realizzato un progetto nuovo e sicuramente di grande impatto”.

COMUNICATO STAMPA