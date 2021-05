Ferentino, premiati oggi in comune i vincitori del concorso ‘VESTIAMO IL NATALE’

Si è svolta questa mattina nella sala consiliare del Comune di Ferentino la cerimonia di premiazione dei plessi scolastici dei due Istituti Comprensivi cittadini che, insieme al centro diurno ‘Luca Malancona’, hanno partecipato al concorso ‘Vestiamo il Natale’.Un’iniziativa lanciata durante le scorse festività natalizie, che ha visto coinvolti gli alunni dei due Istituti Comprensivi di Ferentino, oltre al centro diurno, sul tema del Covid e dei valori della solidarietà, in un momento difficile per tutto il Paese. La risposta delle classi è stata straordinaria: tutte bellissime, piene di colori, scritte e disegni le magliette che sono state oggetto di valutazione per gli ambiti premi, che consistono in computer, tablet e libri.Questa la classifica dei vincitori: primo classificato il plesso Don Guanella; secondo classificato il plesso Cameracanne; terzo classificato il plesso Simone Cola e quarto classificato il centro diurno ‘Luca Malancona’.

“I nostri studenti – hanno commentato il sindaco Antonio Pompeo e l’assessore alla Pubblica Istruzione, Evelina Di Marco – sono stati tutti bravissimi perché hanno capito perfettamente lo spirito del concorso: quello di rappresentare, sì, una festività trascorsa secondo regole ferree per evitare il contagio, ma comunque densa di significato per i valori della solidarietà, della vicinanza virtuale e della voglia di combattere insieme per uscire da questa emergenza. Siamo fieri e orgogliosi di come i nostri ragazzi abbiano affrontato questi momenti, anche grazie al lavoro costante e prezioso dei docenti e dei dirigenti scolastici, senza dimenticare il grande supporto delle famiglie. Per noi sono tutti vincitori”.

