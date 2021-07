Ferentino, Pompeo: “La nostra città dopo il Teatro Romano avrà anche un auditorium”

Un auditorium a Ferentino per i cittadini, per i ragazzi delle nostre scuole, per il grande mondo dell’associazionismo che merita di avere una casa e, più in generale, per ospitare iniziative, manifestazione e qualsiasi altro evento necessiti di uno spazio al coperto.

Il progetto, presentato nei giorni scorsi presso gli uffici dell’Amministrazione provinciale di piazza Gramsci, è stato finanziato con i fondi del decreto Bianchi che consentirà il completamento del II lotto dell’Itis ‘Don Morosini’ di Ferentino, dove sorgerà l’edificio dell’auditorium.

Una superficie complessiva di circa 1.800 metri quadrati, che prevede anche un parcheggio esterno e un asse viario di collegamento per consentire all’auditorium di essere pienamente raggiungibile in occasione degli eventi programmati. Il nuovo edificio sarà caratterizzato da elevati standard di sicurezza strutturale, costruzione ecologica, performance energetica, innovazione tecnologica e rispetto per l’ambiente, secondo le linee guida Miur e i nuovi indirizzi Upi.

Un’altra opera importante che va ad aggiungersi agli altri obiettivi raggiunti dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Pompeo che l’ha inserita nel suo programma elettorale e che ora diventerà realtà.

“Con la presentazione del progetto relativo all’auditorium – sottolinea Antonio Pompeo, nella doppia veste di sindaco di Ferentino e presidente della Provincia – centriamo un altro importante obiettivo che avevamo inserito nel nostro programma elettorale. Un’opera di cui la città aveva bisogno e che, a breve, diventerà realtà. Un impegno che ho preso con la cittadinanza e che oggi sono orgoglioso di portare a meta, a dimostrazione del continuo lavoro di questa Amministrazione. Un risultato che mi onora doppiamente, nel mio ruolo di sindaco e presidente della Provincia, e che dimostra la grande attenzione al mondo della cultura, di cui la nostra città è ricca. Dopo la bella notizia sul teatro romano, ora quella della realizzazione di un auditorium: un altro obiettivo centrato, un’altra promessa mantenuta”.

