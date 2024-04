Ferentino, Pompeo: “Ho lasciato nelle casse del Comune oltre 1 mln e mezzo di euro: non lo dico io, lo dice Fiorletta nel consuntivo che hanno approvato”

Il consigliere di minoranza evidenzia: “I soldi ci sono, non serve accanirsi contro i cittadini aumentando le tasse e le tariffe dei servizi”

“E’ dall’inizio di questa amministrazione che sentiamo solo lamentele da parte del Sindaco e dell’attuale maggioranza per la mancanza di risorse nella casse comunali ed invece “improvvisamente” sbuca un tesoretto importante”.

E’ quanto dichiara il consigliere comunale di Ferentino Antonio Pompeo, che argomenta: “Nella delibera di bilancio consuntivo approvata dalla Giunta Fiorletta nella seduta del 27 marzo scorso emerge infatti che nelle casse comunali c’è un avanzo di risorse libere per un milione e settecento mila euro, soldi che il Sindaco e la sua amministrazione possono spendere per qualsiasi attività, servizio e opera pubblica della nostra città”.

“Dopo dieci mesi di bugie e di accuse nei miei confronti – continua Pompeo – perché ritenuto responsabile di aver svuotato le casse comunali e sperperato risorse durante i miei dieci anni da sindaco, finalmente sono gli stessi accusatori a smentire se stessi. E come se non bastasse dallo stesso documento emerge che queste risorse derivano dall’azione di recupero dell’evasione tributaria relativa agli anni del mio mandato da Sindaco”.

“Alla luce di tale evidenza – conclude il consigliere – cosa che tra l’altro noi della minoranza avevamo già anticipato in sede di approvazione del bilancio di previsione nel consiglio comunale del mese di dicembre scorso, non trova giustificazione la smisurata smania di fare cassa con le multe e gli aumenti che questa amministrazione ha applicato alla mensa e al trasporto scolastico, alle strisce blu e al commercio. Se la città in soli dieci mesi non è più la stessa trovino le responsabilità altrove e si facciano qualche domanda”.

