Ferentino – Piergianni Fiorletta ed il tema dei rifiuti: “La tutela dell’ambiente passa anche attraverso una corretta gestione dei rifiuti”

“Uno dei temi fondamentali per la salvaguardia dell’ambiente e della salute pubblica riguarda i rifiuti. Per questo motivo riteniamo sia fondamentale potenziare la gestione comunale della raccolta e coinvolgere i cittadini, i comitati e le associazioni per pervenire alla tariffa puntuale. Chi differenzia di più deve pagare di meno.

Per agevolare la raccolta differenziata, verranno attivate mini-isole ecologiche che permettano ai cittadini di depositare i rifiuti in modo più efficace ed efficiente.

Verranno promossi e incentivati progetti di bonifica dell’amianto e di smaltimento dei rifiuti abbandonati e saranno istituite delle giornate ecologiche.

Per garantire il controllo del territorio e l’attuazione delle politiche ambientali, si darà attuazione all’iter per le guardie ecologiche ambientali”.

Questa la dichiarazione di Piergianni Fiorletta, candidato a sindaco di Ferentino alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio prossimi.

Tutto il programma elettorale della coalizione Ferentino 2030 è consultabile sul sito

https://www.piergiannifiorletta.it/

