Ferentino – Percepiscono indebitamente il reddito di cittadinanza: in due denunciati

Ieri a Ferentino, i militari della locale Stazione, al termine di un’attività info-investigativa, deferivano in stato di libertà un 52enne ed una 40enne del posto, per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza.I due sebbene possidenti, con dichiarazioni mendaci dirette agli organi competenti, che attestavano le loro condizioni di indigenza, riuscivano ad ottenere senza averne titolo il citato sussidio.I Carabinieri però, riuscivano a raccogliere univoci e concordanti elementi di reità a carico dei due, compreso il fatto che la donna aveva percepito anche l’indennità di disoccupazione, tali da far scattare la denuncia all’Autorità Giudiziaria e la segnalazione all’INPS per la revoca immediata dei benefici economici percepiti senza averne diritto.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati