Ferentino, parte il nuovo servizio dell’isola ecologica

Dopo l’inaugurazione del 6 giugno scorso, apre ufficialmente al conferimento la nuova isola ecologica di via Bagnatore, in località Ridotto, a Ferentino.

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con la società Lavorgna, ha organizzato per la giornata di oggi, 25 giugno 2022, un open day dalle 10 alle 18, in modo tale che tutti i cittadini possano depositare i rifiuti negli appositi contenitori, ricevendo tutte le informazioni e le modalità relative alle operazioni di conferimento.

Nella struttura il materiale conferito verrà raccolto in contenitori di adeguate dimensioni e capacità e, ad avvenuto riempimento di questi ultimi, il materiale sarà avviato all’impianto di trattamento/smaltimento. La realizzazione del centro di raccolta persegue l’obiettivo di incentivare la raccolta differenziata e il riciclo dei materiali recuperabili, in modo da contribuire in maniera significativa alla diminuzione delle quantità di rifiuti da conferire in discarica e, quindi, all’abbattimento dei costi di smaltimento.

Da lunedì 27 giugno, poi, l’isola ecologica sarà aperta il lunedì dalle 8 alle 13, il mercoledì dalle 14 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13.

“Una struttura di cui la città aveva necessità da tanto tempo – le parole del sindaco Pompeo – e che si inserisce nel ciclo di azioni e interventi, messi in campo dall’Amministrazione comunale, al fine di incrementare il ciclo virtuoso del conferimento di rifiuti a tutela dell’ecosistema. Un altro passo importante nella duplice azione di difesa e rispetto dell’ambiente in cui tutti dobbiamo sentirci impegnati”.

