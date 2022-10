Ferentino, operazione “Piazza Pulita”: arrestato 21enne ricercato dal 2019

I Carabinieri di Ferentino hanno arrestato un 21enne di origine albanese, in esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dal Gip del Tribunale di Frosinone poiché indagato, in concorso, di traffico illecito di sostanze stupefacenti. L’uomo, ricercato dal 2019 nell’ambito dell’indagine condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Anagni, denominata operazione “Piazza Pulita”, che lo vedeva coinvolto, insieme ad altri, in una rete di spacciatori attivi tra il 2019 ed il 2020 nella provincia ciociara, si era reso irreperibile facendo rientro nel paese di origine.

Gli uomini dell’Arma, grazie anche a prolungati pedinamenti di amici e conoscenti con cui il cittadino albanese negli ultimi periodi aveva serrato i contatti, lo hanno rintracciato ed arrestato presso l’abitazione della fidanzata.

L’arrestato al termine delle formalità di rito su disposizione dell’A.G. mandante è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO