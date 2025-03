FERENTINO, OPERAZIONE CONGIUNTA CON LE FORZE DELL’ORDINE PER ACCERTAMENTI SU OCCUPANTI ABUSIVI E ILLECITI

Venerdì 21 marzo Ferentino, in via Paolo Borsellino, si è svolta un’operazione di accertamento finalizzata alla verifica delle occupazioni abusive, coordinata dai Carabinieri della Stazione di Ferentino, sotto l’egida del Comando di Anagni, alla quale hanno partecipato anche il personale ATER ed i tecnici di Enel e di Acea. L’intervento è stato utile alla ricostruzione di un quadro chiaro della situazione abitativa che ha portato alla luce illeciti riguardanti gli allacci delle utenze e il numero di utenti censiti dall’Ater e quelli effettivamente presenti negli alloggi.

“Innanzitutto, – dichiara il Commissario Straordinario Iannarilli – mi preme ringraziare i Carabinieri di Ferentino, i tecnici e tutti coloro che si impegnano ogni giorno affinché sia garantita la legalità nei nostri alloggi e nelle nostre città. La strenue lotta contro gli occupanti abusivi è da sempre un obiettivo imprescindibile della mia amministrazione, perché troppo spesso tale fenomeno è la causa dell’esacerbarsi di sacche di criminalità. Con rammarico, però, devo riconoscere che l’Ente, ad oggi, ha le armi spuntate contro questa piaga: è cruciale che si comprenda che allo stato attuale l’Ater di Frosinone non ha strumenti risolutivi per fronteggiare e prevenire le occupazioni abusive dei propri alloggi. Una triste verità che deve far riflettere tutti. Ogni giorno gli uffici dell’Ater ricevono segnalazioni su occupazioni arbitrarie, che sono il principio per l’avvio delle procedure di accertamento propedeutiche agli interventi di sgombero. Si tratta di lungaggini burocratiche, certamente doverose, ma che necessitano di tempi dilatati ed una realizzazione pratica spesso farraginosa, che vede il coinvolgimento delle autorità, dei comuni e delle forze dell’ordine con tutto ciò che questo implica. Pertanto, auspichiamo che si possa arrivare ad una soluzione, concertata tra gli attori in gioco, utile a debellare una pratica che da troppi anni infligge ingenti danni all’Ente sia in termini economici che patrimoniali, per non parlare di quelli ai cittadini che, anziché violare la legge, attendono pazienti in graduatoria l’assegnazione di un immobile. Dal canto suo, l’Ater di Frosinone è sempre disponibile a mettere a disposizione tutte le risorse utili per coadiuvare il prezioso lavoro che le forze dell’ordine svolgono quotidianamente per raggiungere i migliori risultati”.