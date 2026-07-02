Ferentino, ok alla proposta di Musa, Magliocchetti e Pompeo: stop a sanzioni e interessi sui debiti tributari

“Nel corso dell’ultimo consiglio comunale abbiamo presentato un ordine del giorno chiedendo al sindaco e all’amministrazione di conferire mandato agli uffici di predisporre gli atti necessari per dare la possibilità a cittadini ed imprese di pagare i propri debiti nei confronti del Comune, relativi a tributi e multe, annullando le sanzioni e gli interessi maturati. Il documento è stato approvato dall’intera assise.”.Lo dichiarano in una nota i consiglieri Alfonso Musa, Fabio Magliocchetti e Antonio Pompeo che evidenziano ancora: ” In questo modo l’Ente incasserebbe le somme senza dover ricorrere a procedure di recupero e gli utenti vedrebbero alleggeriti notevolmente gli importi da corrispondere”

“Viviamo un momento di difficoltà evidente per tante famiglie ed imprese -continuano i consiglieri – ed è per questo che tali opportunità vanno colte. Oltretutto il consistente avanzo di amministrazione che il Comune di Ferentino presenta ogni anno, che scaturisce per buona parte proprio dalle sanzioni applicate a cittadini ed imprese per pendenze tributarie, permetterebbe di sostenere una tale misura senza creare alcun problema al bilancio comunale.”.

“Confidiamo ora che l’amministrazione comunale si adoperi da subito per rendere operativa tale misura e come consiglieri di minoranza – concludono Musa, Magliocchetti e Pompeo – siamo a disposizione per collaborare alla definizione in tempi brevi del necessario percorso amministrativo”.