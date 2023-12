Ferentino, Musa: “Zero finanziamenti dalla Regione Lazio per il museo. Ancora una bocciatura per l’amministrazione Fiorletta”

Il consigliere evidenzia l’ennesimo flop sulla richiesta di fondi, dopo quelle sulle manifestazioni estive

“Un’altra bocciatura per il Comune di Ferentino nella richiesta di finanziamento alla Regione Lazio. Questa volta arriva dal bando “Avviso pubblico per la valorizzazione dei Luoghi della Cultura del Lazio”, dove il Comune aveva inoltrato una richiesta di duecentomila euro per il realizzando lapidario/museo, ma purtroppo il progetto presentato non veniva ritenuto valido e quindi finanziabile da parte della Commissione che lo ha valutato, rispetto alle richieste degli altri enti e comuni”.

Lo dichiara il consigliere comunale Alfonso Musa che evidenzia: “Basta scorrere la graduatoria pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio per vedere come il nostro Comune, oltre a non aver ricevuto il finanziamento richiesto, occupa addirittura le ultime posizioni tra gli esclusi, rispetto ai tanti Comuni, anche della nostra provincia, in molti casi piccoli centri, che hanno visto invece riconoscere la bontà del progetto presentato. In sette mesi ancora una bocciatura per l’amministrazione Fiorletta che arriva dopo l’esclusione, nello scorso mese di agosto, in tutti i bandi per le manifestazioni estive”.

“Questo non risultato – aggiunge Musa – è l’ulteriore dimostrazione della scarsa capacità dell’attuale maggioranza nell’attrarre risorse da destinare alla crescita della nostra città. Questi sono i risultati di una scarsa capacità politica e di un’azione amministrativa improvvisata e priva di qualità”.

“La maggioranza Fiorletta – conclude il consigliere – farebbe bene a concentrarsi di più nel portare nuove risorse per la nostra città, piuttosto che lamentarsi in continuazione per la mancanza di soldi e vantarsi di finanziamenti ottenuti dalle passate amministrazioni”.

COMUNICATO STAMPA