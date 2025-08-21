Ferentino, mezzo pesante fuori strada: intervento dei Vigili del Fuoco per il recupero

Intervento complesso nella tarda mattinata di oggi per i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Frosinone, chiamati a gestire il recupero di un mezzo pesante finito fuori carreggiata in via Casilina Sud, in località Roana nel territorio comunale di Ferentino.

L’allarme è scattato intorno alle ore 11:00 a seguito di una chiamata al Numero Unico per le Emergenze (NUE). Il mezzo coinvolto, un autocarro adibito al trasporto di un escavatore, è uscito dalla sede stradale per cause ancora in corso di accertamento.

Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra dei Vigili del Fuoco di Frosinone, supportata da un’Autopompa Serbatoio (APS) e un’Autogrù, attrezzatura indispensabile per le operazioni di sollevamento e recupero del veicolo, resesi particolarmente delicate per via del carico trasportato.

Per consentire le manovre in sicurezza, è stata temporaneamente chiusa al traffico la strada, limitatamente al tempo necessario per completare l’intervento. Nessuna persona risulta ferita.

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri, cui sono affidati i rilievi di competenza e la gestione della viabilità durante le operazioni.

Il mezzo è stato infine recuperato e la circolazione è tornata regolare. Non si registrano ulteriori criticità.