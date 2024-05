Ferentino – Manutenzione e cura del verde, la minoranza presenta una mozione per chiedere pulizia e interventi

I consiglieri Musa, lanzi, Magliocchetti e Pompeo: “Città sporca anche in occasione della festa del santo patrono”

“Una città in totale stato di abbandono e degrado è quella che si presenta ormai da tempo agli occhi di cittadini e turisti. Il decoro e la pulizia del territorio dovrebbero essere una priorità per ogni amministrazione comunale, così invece non è per il sindaco e la sua maggioranza, lo si era capito sin dal primo giorno.”.

A dichiararlo in una nota i consiglieri di minoranza Alfonso Musa, Giancarlo Lanzi, Fabio Magliocchetti e Antonio Pompeo”.

“Come evidenziato anche dalla stampa e dai cittadini residenti nelle varie zone della città, sia il centro che la periferia sono nel pieno degrado, con parchi, aiuole, arredi urbani privi di ogni forma di intervento di manutenzione e con la vegetazione che ha ormai invaso arterie e incroci stradali tanto da compromettere la visibilità e creare così pericolo a pedoni e automobilisti”.

“Nemmeno– dicono dalla minoranza – in occasione della festa di Sant’Ambrogio il sindaco e la sua maggioranza sono stati in grado di avviare un serio programma di pulizia del territorio. Come si può pensare di valorizzare le tante bellezze ambientali e storico-culturali in questo modo? Non hanno nemmeno rispetto per il nostro patrono e per una città che si fregia del titolo di luogo di cultura”.

“Ora ci avviamo verso la stagione estiva dove la scarsa pulizia costituisce anche un problema per gli incendi e per gli improvvisi e violenti eventi atmosferici”.

“Di fronte a questo lassismo e a un quadro davvero sconfortante – concludono Musa, Lanzi, Magliocchetti e Pompeo – ci siamo visti costretti a presentare una mozione per impegnare il sindaco ad avviare in tempi brevissimi, anche se ormai è già tardi, un programma intenso di manutenzione e pulizia della città che riguardi ovviamente anche il futuro. Ci auguriamo pertanto che questa amministrazione si renda conto della situazione e di quelle che sono le vere priorità di una città, smettendola di mostrare disinteresse alle istanze dei cittadini ”.

