Ferentino, lo spettacolo delle luminarie ha aperto ufficialmente il periodo natalizio

A Ferentino il Natale si è ufficialmente aperto con l’accensione delle luminarie domenica 4 dicembre, con un evento magico che ha coinvolto grandi e piccini, realizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco presieduta da Luciano Fiorini.

Un nutrito numero di persone e una partecipazione entusiasta, nonostante le condizioni avverse del meteo, che non ha impedito lo svolgersi dell’evento.

È stato un pomeriggio all’insegna di esibizioni acrobatiche e spettacoli di fuoco ad opera degli Stardust con ‘Tu sei polvere di stelle’, Atriale and Acrobatic Performance, di animazione per bambini a cura delle associazioni ‘I Carillon’ e ‘L’Airone’, e di intermezzi musicali eseguiti dagli alunni dell’Istituto Comprensivo 1 e 2 della città. Il clou del pomeriggio, è stata, ovviamente, l’accensione delle scintillanti luminarie che adorneranno la città per tutto il periodo delle feste. Come ha tenuto a sottolineare il sindaco Pompeo, si tratta di luci a bassissimo consumo energetico che, vista la crisi in atto, saranno comunque spente all’una di ogni notte.

“Nonostante la pioggia – ha commentato il sindaco, Antonio Pompeo – tantissime persone, famiglie, bambini ragazzi, che ringrazio, hanno voluto vivere questo momento di festa, a testimonianza di quanto l’evento che abbiamo creato e fortemente voluto, sia cresciuto nel corso degli anni, diventando una vera attrazione su tutto il territorio provinciale. Il mio grazie è rivolto anche a tutti coloro i quali si sono impegnati per la riuscita della manifestazione: il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo 1, la dott.ssa Angela Marone, la Vice preside dell’Istituto Comprensivo 2, la dott.ssa Nadia Bracaglia, lo staff e gli ospiti del Centro Diurno ‘Luca Malancona’, le associazioni ‘I Carillon’ e ‘L’Airone’, gli artisti che si sono esibiti, la Pro Loco e il suo presidente Luciano Fiorini, gli uffici e tutti i miei collaboratori. È bello – prosegue Pompeo – vedere questo tripudio di luci e allegria animare le strade e le piazze della città, e come ci prepariamo a vivere un periodo ricco di eventi, non solo luminarie ma tantissime iniziative fin dal giorno dell’Immacolata: spettacoli musicali, animazione per i più piccoli, il Christmas Village e l’evento speciale, il concerto di Michele Zarrillo, in programma il 17 dicembre all’interno del Palazzetto dello sport. Per regalare un indimenticabile Natale a tutta la città di Ferentino. Sono stati dieci anni vissuti intensamente – ha concluso il sindaco – nel corso dei quali abbiamo affrontato momenti difficili ma anche e soprattutto tagliato traguardi e raggiunto risultati eccezionali. Tra i ricordi indelebili che porterò con me, ci sono le testimonianze di affetto e di stima ricevute, lungo il tragitto, da questa splendida comunità che ho avuto l’onore di guidare”.

COMUNICATO STAMPA