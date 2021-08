Ferentino, l’estate continua tra musica, teatro e letture animate

Continua con numerosi appuntamenti l’Estate 2021 di Ferentino che, appena archiviato il weekend di Ferragosto, ripartirà domani, martedì 17 agosto, con un’altra iniziativa del contenitore ‘Tutto fa spettacolo’. A Villa Gasbarra, infatti, a partire dalle 21.30 andrà in scena lo spettacolo teatrale ‘La notte prima della disfida’, a cura di Manaus Opera. Si continua con giovedì 19 agosto, in piazza Matteotti e sempre a partire dalle 21.30, con un tributo al cantante Pino Daniele, mentre venerdì 20 agosto sarà la volta di ‘Una serata tra musica e design’, Botteghe sotto i campanili.

Il programma di Amministrazione comunale e Pro Loco ha pensato, ovviamente, anche ai più piccoli: lunedì 23 agosto, dalle ore 18 alle ore 20, le letture animate delle Strenghe presentano ‘Storie, racconti e sorrisi a Villa Gasbarra’, mentre martedì 24 agosto, dalle 18.30 alle 20 e sempre a Villa Gasbarra, sarà la volta di ‘Family show’, animazione e teatro sempre dedicati ai bambini.

Intanto, a partire da sabato 21 agosto, prenderà il via la dodicesima edizione della rassegna ‘Ferentino in Fiaba’, che per cinque serate, tutte in piazza Matteotti, dedicherà ai più piccoli le favole di ‘L’isola dei pirati’ (sabato 21 agosto), ‘Il mago di Oz’ (domenica 22 agosto), ‘Il viaggio del coniglio Edoardo’ (lunedì 23 agosto), ‘Sulla luna in bicicletta’ (martedì 24 agosto) e ‘In bocca al lupo’ (mercoledì 25 agosto).

Per assistere agli spettacoli è necessaria la prenotazione al numero 351.5210200 o sul sito internet www.iguardianidelloca.it. Bisognerà essere muniti di green pass, secondo la normativa anti-Covid.

Per prenotare le serate di ‘Tutto fa spettacolo’ invece si può inviare un messaggio WhatsApp al numero 353.3756695 o cliccare su https://www.eventbrite.it/o/comune-di-ferentino-33776571453.

La musica, invece, riprende venerdì 27 agosto con una serata dedicata agli anni Ottanta, organizzata da ‘Tree Harmonious voices’ in piazza Matteotti a partire dalle 21.30. Sabato 28 agosto sarà la volta di ‘Reload – The Boundaries’ mentre lunedì 30 agosto, in piazza Mazzini dalle 21.30, l’appuntamento è con la serata dialettale della Pro Loco.

“Continuano gli appuntamenti dell’estate 2021 – sottolineano il sindaco Antonio Pompeo e l’assessore a Cultura e Turismo, Angelica Schietroma – ma già ora possiamo fare un bilancio più che positivo delle iniziative e delle rassegne che hanno animato le serate della nostra città. Vogliamo ringraziare i concittadini per la partecipazione ma soprattutto per il grande senso di responsabilità e di rispetto in un momento delicato come questo. Siamo orgoglioso di quanto messo in campo dall’Amministrazione comunale insieme alla Pro Loco e alle altre associazioni e rinnoviamo a tutti i nostri auguri per un’estate all’insegna del divertimento, della condivisione e della sicurezza”.

comunicato stampa