Ferentino, Lanzi: “Teatro e Museo non bastano a risollevare la città. Il Lago di Canterno dimenticato dall’Amministrazione!”

“L’amministrazione Fiorletta da una parte si autoesalta per aver ottenuto un contributo di 45.000 per il Giubileo, dall’altra litiga al proprio interno per rivendicare la paternità del finanziamento.Tutto questo pensando forse che tali risorse possano davvero invertire la rotta di una amministrazione che latita su tutto, compresa la valorizzazione del territorio. Lo dichiara in una nota il consigliere comunale di opposizione Giancarlo Lanzj che evidenzia: “Vorrei ricordare al Sindaco Fiorletta che nel prossimo mese di dicembre terminerà il Giubileo e che ad oggi non si vede nulla delle grandi promesse elettorali che in questo anno giubilare avrebbero dovuto trasformare la città sia in termini di interventi strutturali che di presenza di turisti. Anzi le vere occasioni di finanziamento che avrebbero potuto davvero portare risorse importanti per arricchire e valorizzare il patrimonio storico-culturale sono state fallite dal Comune, a differenza di molte altre città a noi vicine che si sono viste riconoscere centinaia di migliaia di euro. Così come sono del tutto inesistenti eventi ed iniziative di promozione”. “Invito di nuovo il Sindaco – continua Lanzi – a non concentrarsi esclusivamente su Teatro, le cui modalità di intervento sono tra l’altro discutibili, e Lapidario dove sono stati spesi centinaia di mila euro, nella convinzione che questo possa bastare a risollevare le sorti della nostra città. Si rivolga anche ad altro e mi riferisco al nostro Lago di Canterno dove soprattutto nel finesettimana e nei giorni festivi si riversano centinaia e centinaia di persone del posto e turisti per apprezzare e vivere questa straordinaria bellezza paesaggistica che il territorio ha la fortuna di possedere.“Tutto questo però – dice ancora il consigliere – sembra non interessare all’attuale amministrazione, totalmente disinteressata a tale sito, tant’è che anche in occasione di bandi finalizzati a finanziare interventi su tale area, il sindaco ha preferito fare altro”.“Inoltre, le sponde del lago così come le aree adiacenti non sono minimamente oggetto di interventi di manutenzione e pulizia da parte del nostro Comune”.“Vorrei inoltre chiedere al Sindaco e ai due Consiglieri provinciali della nostra città – dice sempre Lanzi – che fine ha fatto il progetto per la manutenzione straordinaria della pista ciclabile a margine della S.P.123 Fiuggi-Canterno, sulla sponda di Ferentino, che con l’allora Presidente della Provincia e nostro concittadino Antonio Pompeo fu approvato?”.“Caro Sindaco come si fa a non comprendere la bellezza e l’importanza del Lago di Canterno per la valorizzazione della nostra città?” “Spero che quanto prima – conclude Giancarlo Lanzi – capirai che esiste anche una Ferentino fuori le mura che merita attenzione e di essere apprezzata e valorizzata”.

