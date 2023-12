Ferentino – Ladri inseguiti dai Carabinieri abbandonano autovettura rubata

.Continua senza sosta l’attività di controllo del territorio dei Carabinieri di Anagni (FR) volta alla prevenzione e repressione dei reati predatori sul territorio e protesa a favorire una maggiore sicurezza dei cittadini. In tale contesto la notte scorsa una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Città dei Papi, a Ferentino loc. Santa Cecilia, ha notato un’auto con a bordo quattro persone travisate, che alla vista dei militari ha fatto inversione di marcia dandosi alla fuga in direzione di Alatri. E’ iniziato un rocambolesco inseguimento, con tanto di sirena e lampeggiante, durato alcuni chilometri, in cui i fuggiaschi hanno schiacciato pesantemente sull’acceleratore, senza però riuscire a scrollarsi di dosso la gazzella dei Carabinieri. Giunti in una zona priva di illuminazione, in aperta campagna, dopo una curva a gomito, compiendo una manovra rischiosa, favoriti dalla fitta vegetazione, hanno abbandonato il mezzo dandosi alla fuga, facendo perdere le loro tracce. Nel frattempo sono state allertate e coinvolte anche altre pattuglie che hanno ricercato i fuggitivi per tutta la notte, senza esito L’autovettura abbandonata dai malfattori, un Citroen di colore grigio, risultata rubata nella stessa notte nel capoluogo ciociaro, è stata restituita al legittimo proprietario che ha ringraziato il personale dell’Arma.

