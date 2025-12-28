Ferentino, la solidarietà non va mai in vacanza: prosegue la rete di aiuto alle famiglie in difficoltà

A Ferentino la solidarietà continua a essere una presenza concreta e costante, senza conoscere pause né stagioni. Prosegue infatti con regolarità la distribuzione dei pacchi alimentari destinati alle famiglie in difficoltà, grazie a una rete solidale ormai strutturata e ben radicata sul territorio.

Il progetto nasce e si sviluppa dalla collaborazione tra le associazioni Stare Insieme APS, Salvation Gate Ministry International e Natale 365, un lavoro sinergico sostenuto dai servizi sociali comunali e dall’impegno continuo del consigliere delegato Luigi Vittori. Un’azione condivisa che, a quasi un anno dall’avvio, continua a rispondere in modo concreto alla crescente richiesta di beni di prima necessità da parte di numerosi nuclei familiari.

Non si tratta soltanto di assistenza materiale: l’iniziativa rappresenta soprattutto un percorso di inclusione, vicinanza e relazioni umane, capace di rafforzare il senso di comunità e di collaborazione tra associazioni, istituzioni e cittadini. La distribuzione dei pacchi alimentari diventa così un gesto tangibile di attenzione e amore verso il territorio e le persone più fragili.

Soddisfazione per i risultati raggiunti è stata espressa dal presidente di Stare Insieme APS, Tommaso Villani, che ha sottolineato come “la crescente richiesta di aiuto ci imponga responsabilità sempre maggiori”. Villani ha quindi rivolto un sentito ringraziamento al presidente della Salvation Gate Ministry, Benson Ekakitie e all’Associazione Romana Natale 365, per aver contribuito all’ideazione e all’avvio del progetto.

Nel corso delle festività appena concluse, il presidente Villani ha inoltre voluto richiamare il valore più profondo dell’iniziativa: “Continuiamo a far vivere la solidarietà anche nel ricordo del grande Giuseppe Maria De Lillo, ideatore e fonte di ispirazione di questo percorso, il cui esempio resta vivo per tutti noi”.

Un ringraziamento finale è stato infine rivolto al sindaco Piergianni Fiorletta e all’amministrazione comunale di Ferentino per l’impegno profuso nella realizzazione del progetto, con l’obiettivo di garantire una presenza concreta e costante accanto a chi vive situazioni di maggiore difficoltà.

Correlati