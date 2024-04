Ferentino, la minoranza scrive al sindaco: “L’atto di nomina del nucleo tecnico di valutazione va approfondito”

I consiglieri Musa, Lanzi, Magliocchetti e Pompeo: “Troppi errori sino ad oggi da parte di Fiorletta e la sua maggioranza”.

“Non è la prima volta che ci vediamo costretti ad intervenire per ricordare a Fiorletta e alla sua maggioranza che non stanno gestendo una bocciofila ma amministrando una città di 22.000 abitanti dove la trasparenza, il rispetto delle regole ed anche il modo in cui si rappresenta l’ente dovrebbero essere i principi cardine dell’azione amministrativa”.

“Troppi sono infatti gli errori commessi in questi dieci mesi, per molti dei quali in più occasioni abbiamo richiamato l’attenzione, che però sembrano non preoccupare assolutamente l’amministrazione”.

Lo dichiarano i consiglieri Alfonso Musa, Giancarlo Lanzi, Fabio Magliocchetti e Antonio Pompeo che hanno scritto direttamente al sindaco Fiorletta: “ Proprio alla luce di tale atteggiamento e al senso di responsabilità che il ruolo ci conferisce, abbiamo ritenuto giusto scrivere al sindaco per sensibilizzarlo ad approfondire il recente atto di nomina del Nucleo Tecnico di Valutazione e ad intervenire di conseguenza attraverso la forma che riterrà più opportuna”.

“Abbiamo preferito farlo attraverso questa missiva perché riteniamo corretto tenere il dibattito politico all’interno delle sedi naturali e non trasformare il confronto in scontro di carattere personale che nulla produce per il bene della nostra città”.

“Non possiamo – concludono Musa, Lanzi, Magliocchetti e Pompeo – restare inerti davanti ad avvenimenti e decisioni che l’amministrazione continua a mettere in campo molte volte con “errori” macroscopici e incurante di quelle che sono le regole. Il nostro augurio è che il sindaco comprenda e definisca in tempi brevi quanto rappresentato per garantire una corretta e legittima azione amministrativa”.

COMUNICATO STAMPA