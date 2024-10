Ferentino, la minoranza: “Pronti a sostenere un’azione condivisa per il rilancio della città”

Musa, Lanzi, Magliocchetti e Pompeo: “Ogni giorno la nostra città arretra sempre di più. Dopo un anno e mezzo chiediamo un reale cambio di passo da parte del sindaco e della sua maggioranza”

“Non si può più aspettare. E’arrivato il momento di mettere un freno alla fase di rapido declino che sta attraversando la nostra città. E’ ormai trascorso un anno e mezzo e ad oggi non si vedono passi in avanti di questa amministrazione, mentre la cittadinanza è sempre più rassegnata davanti alla situazione di stallo che si avverte in ogni settore della vita sociale, culturale ed economica”.

Lo dichiarano, in una nota i consiglieri comunali Alfonso Musa, Giancarlo Lanzi, Fabio Magliocchetti e Antonio Pompeo che aggiungono: “Per questi motivi, abbiamo chiesto, attraverso una mozione, di affrontare nel prossimo Consiglio Comunale alcune tematiche che stanno mostrando maggiori criticità e sulle quali pretendiamo risposte urgenti e concrete da parte dell’amministrazione. Così come riteniamo necessario che il sindaco assegni agli assessori deleghe vere ed operative e non concentri solo nelle sue mani l’azione politico-amministrativa. Crediamo inoltre che anche gli stessi consiglieri di maggioranza debbano prendere atto della grave situazione e correre ai ripari”.

“Sin dall’inizio – continuano i consiglieri – abbiamo sollecitato la maggioranza su alcuni temi e su alcune problematiche, trovandoci però di fronte all’assoluta indifferenza di quest’ultimi. Oggi però per venire incontro alle forti preoccupazioni dei cittadini come minoranza vogliamo fare di più”.

Ed ecco la proposta: “Siamo disponibili, sempre nel rispetto dei ruoli, a sostenere con forza decisioni che davvero possano rilanciare la città, ma questo non può prescindere però da un impegno vero e concreto su temi come la sanità, la fermata dell’alta velocità, il mondo della scuola, il commercio, le periferie e soprattutto c’è la necessità di mettere un freno alla continua azione di fare cassa, pensando invece ad una politica tributaria e tariffaria che tenga conto del difficile momento di molte famiglie della nostra città”.

“La nostra apertura – concludono Musa, Lanzi, Magliocchetti e Pompeo – su decisioni importanti per il bene comune c’è sempre stata e le abbiamo sostenute anche con il nostro voto favorevole in Consiglio Comunale, ma oggi ci rendiamo conto che c’è bisogno di una azione straordinaria se davvero si vuole invertire la rotta. Ci auguriamo che questa maggioranza comprenda la delicatezza del momento ed agisca per il bene della nostra comunità”.

COMUNICATO STAMPA