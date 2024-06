Ferentino, la minoranza: “Città sporca e nessuna manutenzione, i cittadini si lamentano ogni giorno”

Musa, Lanzi, Magliocchetti e Pompeo evidenziano anche l’ingerenza della politica sulla struttura amministrativa: “Si sono sostituiti agli uffici e stanno creando un clima pesantissimo. Serve un cambio di passo e il rispetto delle regole”.

“L’ amministrazione comunale guidata dal sindaco Piergianni Fiorletta continua a disinteressarsi di quanto avviene nella nostra città. Nonostante le tantissime lamentele legate ad un’assenza di manutenzione e pulizia, sia nel centro storico che nelle periferie, l’attuale maggioranza fa finta di nulla e va avanti per la sua strada”.

Lo dichiarano in una nota i consiglieri comunali di minoranza Alfonso Musa, Giancarlo Lanzi, Fabio Magliocchetti e Antonio Pompeo che evidenziano: E’ davvero vergognoso vedere la città ridotta in questo modo con la vegetazione che è arrivata ad invadere le strade tanto da renderle impercorribili e a ricoprire la segnaletica stradale. Per non parlare della situazione indecorosa in cui versano aiuole e parchi cittadini con arredi urbani ormai definitivamente compromessi per la mancanza di interventi manutentivi.

“Dopo oltre un anno di governo Fiorletta e il tesoretto che questa amministrazione ha in cassa non ci sono più alibi. Ciò che emerge è invece il disinteresse e la mancanza di rispetto nei confronti della nostra comunità oltreché l’assoluta incapacità di governare la città”.

“Come consiglieri di minoranza – continuano – avevamo chiesto la convocazione di un consiglio comunale per richiedere un’azione straordinaria per poter in pochi giorni restituire pulizia, decoro e sicurezza alla nostra città, ma purtroppo l’attuale maggioranza ha preferito non discutere la nostra mozione e rinviare il punto in quanto per loro il problema sollevato non esiste”.

“Ciò che denunciamo non è solo la mancata manutenzione del territorio ma l’ingerenza, ormai evidente, della parte politica nei confronti degli uffici, tant’è che qualche consigliere arriva ormai a sostituirsi alle competenze di esclusiva spettanza della struttura amministrativa, disattendendo le indicazioni di quest’ultima ed impartendo direttamente ordini e direttive agli operai addetti alla manutenzione, ridotti ormai allo stremo in quanto con poche ore di servizio devono far fronte alle tante criticità di una città estesa come la nostra”.

“Chiediamo pertanto al sindaco – concludono Musa, Lanzi, Magliocchetti e Pompeo – di smetterla di ignorare le preoccupazione dei cittadini e di intervenire urgentemente per restituire decoro alla città e al tempo stesso di ripristinare ordine e competenze all’interno della struttura comunale ove ormai l’arroganza e l’andare oltre di alcuni politici hanno fortemente compromesso equilibri e rapporti”.

COMUNICATO STAMPA