Ferentino – “La Convenzione di Istanbul: strumenti e politiche di contrasto alla violenza di genere ; il ruolo degli uomini maltrattanti”

Dopo il successo ottenuto lo scorso Novembre con l’iniziativa “L’Amore è un’altra cosa”

L’associazione “Fiorire in Inverno” di Ferentino ha in programma per venerdì 14 Luglio 2023 presso la Sala Consiliare del Comune di Ferentino alle ore 12:00, l’evento “La Convenzione di Istanbul: strumenti e politiche di contrasto alla violenza di genere ; il ruolo degli uomini maltrattanti”, promosso dall’associazione stessa in collaborazione con l’amministrazione comunale di Ferentino.

L’iniziativa finalizzata a mettere in luce le politiche di contrasto alla violenza contro le donne e sottolineare il ruolo degli uomini maltrattanti nelle relazioni con particolare attenzione ai percorsi di rieducazione degli stessi, visti i recenti e cruenti casi i violenza di genere che si sono susseguiti in queste ultime settimane sia a livello Nazionale e locale. Una tematica quella della violenza contro le donne che non può e non deve rimanere confinata solo in determinati periodi dell’anno risulta pertanto necessario tenere alta l’attenzione e conoscere gli strumenti per contrastare tali fenomeni.

Per l’amministrazione comunale saranno presenti Il Sindaco di Ferentino Piegianni Fiorletta, il Presidente del Consiglio Claudio Pizzotti, l’Assessore con delega alle Pari Opportunità Pierina Dominci ; seguiranno gli interventi del Presidente dell’Associazione Alessio di Marco, la Psicologa Dott.ssa Luigia Fontecchia, esperta in casi di violenza contro le donne , l’avvocato Mario Cellitti del Foro di Frosinone esperto in psichiatria e criminologia forense. Si concluderà con l’intervento dell’Onorevole Maria Veronica Rossi, Eurodeputata Gruppo ID – Lega e Membro commissione FEEM, a cui verrà consegnato un report redatto dai membri dell’associazione da recare nelle sede Europea.

Modera l’incontro Il vicepresidente dell’associazione Angelisanti Claudia

Il commento degli organizzatori

“Vista l’esponenziale crescita dei casi di violenza di genere nelle ultime settimane, nonostante massicce campagne mediatiche sulla tematica, il numero di donne vittime di violenza continua ad essere molto alto, con casi più o meno grave presenti nella quotidianità. Le donne vittime di diversi soprusi, molto spesso, non riescono a far sentire la propria voce e rimangono intrappolate in prigioni di ferro tra orrori e soprusi che vanno a ledere la loro identità. C’è anche da dire che, nonostante i vari segnali, continua a restare intrappolata nella gabbia dell’amore, un amore malato che nasconde solo violenza e possessione da parte di chi lo somministra. Risulta pertanto imprescindibile comprendere il ruolo e il percorso per un effettivo reinserimento sociale dell’uomo che attua tali episodi di violenza in maniera indistinta e indiscriminata.”

COMUNICATO STAMPA