Ferentino, la candidata sindaco Angelica Schietroma incontra i cittadini: tutti gli appuntamenti in programma

Da sabato 1 aprile fino all’8 aprile, la candidata sindaco alle prossime elezioni Amministrative di Ferentino, Angelica Schietroma incontrerà i cittadini in alcune delle zone e ritrovi nevralgici della città. Sarà l’occasione per presentare ufficialmente la candidatura ma soprattutto per ascoltare le richieste e i suggerimenti di quanti vorranno contribuire. Il programma SPAZIO Ferentino è un contenitore di idee, in continuo divenire, dove saranno proprio i cittadini di Ferentino i veri protagonisti. “Questi incontri sono un’occasione vera di dialogo e confronto. Arriveranno tanti suggerimenti che saranno fondamentali per definire il programma elettorale. Vogliamo dare SPAZIO ai cittadini, anche le indicazioni più semplici sono fondamentali e spero in una grande partecipazione per mettere in pratica azioni concrete. Siamo sempre disponibili all’ascolto e queste giornate, come le prossime che verranno, sono un’opportunità che i cittadini possono cogliere per definire le attuali criticità e costruire insieme la Ferentino di domani.” L’elenco degli incontri: Sabato 01/04 08:30-09:30 Mercato Loc. Giardino 09:30-13:00 Fresine – Madonna degli Angeli 12:00-13:00 Villaggio Blu Domenica 02/04 11:00 Antico Borgo Porciano Martedì 04/04 08:30 Mercato Centro 10:00-13:00 Centro Mercoledì 05/04 17:00 zona Tofe 18:00 zona Stazione 19:00 zona Cartiera Giovedì 06/04 12:00-13:00 Sant’Agata 17:00 Roana 18:00 Casilina Sud 19:00 zona Campo sportivo Venerdì 07/04 17:00 San Rocco 18:00 San Rocco Montecchie – Terravalle 19:00 zona Pareti Sabato 08/04 10:00 zona Torre Noverana 12:00 Casilina Nord – Cupiccia 15:00 Bagni Roana – Forma Coperta 16:30 Ponte Grande

COMUNICATO STAMPA

