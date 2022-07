Ferentino, installati i nuovi contenitori per la raccolta differenziata

Il decoro urbano e il rispetto dell’ambiente si sposano con la bellezza e l’efficacia di un controllo attento e puntuale nell’azione di conferimento dei rifiuti.

È iniziata, in questi giorni, nella zona del centro storico, l’installazione dei nuovi contenitori per la raccolta differenziata che sostituiranno i vecchi cassonetti e che saranno dotati di meccanismi di ultima generazione che permettono il deposito dei rifiuti ai soli utenti autorizzati.

Nelle zone dove era più elevato il fenomeno del conferimento irregolare dei rifiuti, il Comune posizionerà anche telecamere di videosorveglianza, in modo tale da individuare i trasgressori.

Nuove misure che l’Amministrazione comunale a guida Antonio Pompeo sta mettendo in campo, con risultati lusinghieri su tutto il territorio, passando dal 7% di partenza per la raccolta differenziata al 64%. In particolare, nel centro storico la differenziata esisteva già, ma con una tipologia di conferimento dei rifiuti differente rispetto alle zone extra-urbane, dove avviene attraverso il ritiro porta a porta.

Le nuove isole ecologiche di prossimità permetteranno ai residenti, muniti di tessera magnetica che sarà consegnata loro prossimamente, di conferire in modo corretto e sicuro i rifiuti nelle postazioni vicine alle abitazioni e garantiranno il decoro urbano nelle diverse aree.

“Continuiamo l’azione già intrapresa – ha detto il sindaco Pompeo – per incentivare le misure a sostegno della raccolta differenziata e sensibilizzare sempre di più i cittadini al rispetto dell’ambiente. Non è più tempo di ascrivere responsabilità e colpe sempre ad altri: ciascuno di noi, nell’osservanza delle buone regole di civiltà e rispetto dei luoghi, può e deve contribuire a rendere il territorio più pulito e la nostra città sempre più decorosa”.

Comunicato stampa