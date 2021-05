Ferentino, individuate tre mini discariche abusive: tre persone nei guai

In Ferentino, personale del locale Comando Stazione Carabinieri, al termine degli accertamenti eseguiti su tre mini discariche di rifiuti solidi urbani individuate su di un’area pubblica sita in quella Via Roana, riscontrava delle violazioni alle leggi in materia ambientale eleva sanzioni amministrative pari ad euro 600 cadauna a carico di tre soggetti: un 34enne cittadino romeno residente a Ferentino, una 89enne residente a Frosinone ed un 78enne residente a Ferentino. Nel corso degli accertamenti i militari operanti rinvenivano prove inconfutabili che consentivano l’esatta individuazione dei proprietari dei rifiuti abbandonati, a cui veniva anche intimato il ripristino dei luoghi. Nel medesimo contesto è stata interessata l’amministrazione comunale per l’emissione della relativa ordinanza di sgombero con oneri a carico dei contravventori responsabili nel caso questi non ottemperino a quanto loro intimato.

COMUNICATO STAMPA

