Ferentino – Incidente stradale sulla Casilina: tre feriti

Incidente stradale intorno a mezzogiorno sulla Casilina sul territorio del comune di Ferentino. Un furgone guidato da un giovane ed un’auto sulla quale viaggiava una coppia si sono scontrati, nell’impatto il conducente dell’auto e’ rimasto ferito e trasportato in ospedale, ma fortunatamente sembra non aver riportato ferite gravi. Per le altre persone coinvolte nel sinistro per fortuna hanno riportato solo escoriazioni. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi del caso, oltre ai sanitari del 118 per i soccorsi.

redazione – foto archivio