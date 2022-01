Ferentino, in due denunciati per rapina aggravata

Ieri in Ferentino, i militari della locale Stazione, deferivano in stato di libertà un 44enne ed un 23enne, entrambi del posto e già censiti per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti, ritenuti responsabili in concorso tra loro del “reato di rapina aggravata” ai danni di un 20enne del medesimo centro. I due malfattori, nella notte di Capodanno avvicinavano la vittima sulla pubblica via e dopo averlo minacciato con un coltello lo costringevano a consegnare loro un’esigua somma di denaro dileguandosi poi a bordo di un’autovettura di colore nero. I Carabinieri, immediatamente allertati, giungevano all’identificazione dei due rapinatori attraverso le indicazioni fornite da alcuni presenti che descrivevano in modo particolareggiato il veicolo utilizzato dagli autori dell’episodio delinquenziale. La refurtiva rinvenuta dai militari nei pressi dell’abitazione di uno dei due rapinatori sarà restituita alla vittima.

comunicato stampa