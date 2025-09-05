Ferentino: In arrivo l’installazione di un autovelox. Per il Sindaco Fiorletta ciò che conta è fare cassa

I consiglieri Musa, Lanzi, Magliocchetti e Pompeo: “Presenteremo una mozione in Consiglio per far desistere l’amministrazione da questa ennesima decisione a danno dei cittadini e per impegnarla a mettere in campo una seria azione di messa in sicurezza del territorio”.

“Come minoranza lo avevamo preannunciato e così è stato. Il Comune di Ferentino a seguito dell’iter avviato da qualche mese ha ora ottenuto l’autorizzazione per l’installazione di un autovelox sul tratto di Casilina che ricade nel territorio del nostro Comune”.

Lo dichiarano in una nota i consiglieri di minoranza Alfonso Musa, Giancarlo Lanzi, Fabio Magliocchetti e Antonio Pompeo che evidenziano: “Nonostante le ingenti risorse che l’amministrazione comunale continua ad introitare annualmente tra multe e tasse non è ancora sazia di fare cassa. Ora tenteranno di giustificare tale scelta con la necessità di mettere in sicurezza il tratto di strada interessato ma tutti sanno che a questa amministrazione l’unica cosa che sta a cuore è mettere le mani nelle tasche dei cittadini”.

“D’altronde – continuano i consiglieri di opposizione – lo hanno dimostrato in questi due anni e mezzo di governo aumentando tutto quello che c’era da aumentare arrivando perfino ad introdurre nuove tariffe, come nel caso del cimitero, senza rendere servizi ai cittadini”. “Purtroppo questa amministrazione vive su un altro pianeta e non riesce a comprendere il momento difficile che vivono le famiglie ed invece di mettere in campo azioni a sostegno delle stesse continua a vessarle”.

“Se davvero il sindaco avesse a cuore il tema della sicurezza stradale -dicono ancora Musa, Lanzi, Magliocchetti e Pompeo – avrebbe allora potuto investire in questi anni una parte delle tante risorse disponibili per mettere in sicurezza le arterie comunali. Ed invece gli effetti di tale disinteresse è sotto gli occhi di tutti. Strade dissestate, scarsa manutenzione della vegetazione e pubblica illuminazione carente ed inefficiente”.

“Anche noi – argomentano dalla minoranza- come tutti i cittadini siamo per la sicurezza stradale ma riteniamo che l’autovelox non sia l’unico modo per garantirla. Se davvero il vero obiettivo del sindaco è quello di mettere in sicurezza il tratto di strada in questione si cominci allora, coinvolgendo gli enti preposti, con il miglioramento della segnaletica e dell’illuminazione e con l’installazione di dissuasori di velocità. Ma purtroppo temiamo che anche in questa occasione il vero interesse è quello di elevare numerose sanzioni per aumentare il tesoretto”.

“E’ per questo – concludono Musa, Lanzi, Magliocchetti e Pompeo – che abbiamo presentato una mozione da discutere nel prossimo Consiglio Comunale per impegnare l’Amministrazione a desistere sull’installazione del citato autovelox e a mettere in campo un’azione urgente e concreta per la messa in sicurezza del territorio, attraverso la cura e manutenzione delle strade ed interventi di ampliamento e miglioramento della pubblica illuminazione, destinando risorse specifiche del bilancio comunale. I soldi ci sono e ci saranno, basta volerlo”