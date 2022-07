Ferentino, il teatro dell’associazione “Le Strenghe” conquista la nutrita platea di Villa Gasbarra

“Vedere come un’Amministrazione comunale sia attenta e impegnata a valorizzare la cultura e i luoghi deputati ad accoglierla è per tutti, ma in special modo per noi che facciamo questo mestiere, una grande soddisfazione. Faccio a tutti voi una promessa: tornerò qui a Ferentino portando in scena uno spettacolo al teatro romano”.

Un’altra serata da incorniciare con un ospite d’eccezione che ha letteralmente catturato occhi e orecchie dei tantissimi presenti, ieri sera, a Villa Gasbarra. La presenza dell’attore e regista Vinicio Marchioni, universalmente conosciuto come ‘Il Freddo’ nella serie ‘Romanzo Criminale’, è stata l’evento clou dell’appuntamento teatrale messo in scena dall’associazione culturale ‘Le Strenghe’. Nell’ambito del contenitore ‘Tutto fa spettacolo’, infatti, ieri sera il giardino di Villa Gasbarra ha assunto le sembianze di un moderno teatro all’aperto e ospitato un’esilarante rivisitazione dell’opera shakespeariana ‘Sogno di una notte di mezza estate’, che non ha mancato di suscitare momenti di ilarità e applausi scroscianti per i giovani attori dell’associazione culturale ‘Le Strenghe’. Che, anche sabato 9 luglio, hanno deliziato la platea con tre rappresentazioni teatrali di Luigi Pirandello (‘L’altro figlio’ e ‘La patente’) ed Eduardo De Filippo (‘Farmacia di turno’).

Quindi l’intervista, condotta da un impeccabile Lorenzo Sisti, a uno degli attori più apprezzati del panorama cinematografico e teatrale, che vanta numerosissime e straordinarie pellicole ma che, ieri a Ferentino, ha parlato soprattutto della declinazione attoriale, una passione fatta di studio, sacrifici, difficoltà ma senza dubbio appagante per il rapporto con il pubblico e la possibilità di esprimere emozioni e realizzare sogni. ‘Il Freddo’ ha riscaldato l’atmosfera e, al sindaco Antonio Pompeo, salito sul palco per consegnargli una targa ricordo, ha riconosciuto il lavoro della sua Amministrazione per la valorizzazione della cultura in tutti gli aspetti, apprezzando particolarmente i progetti legati alla valorizzazione del teatro romano e alla realizzazione di un nuovo auditorium.

“Il teatro – ha detto Marchioni – è il migliore esercizio di democrazia perché ci mette nei panni degli altri. Ed è bello riuscire ad esprimersi non solo con gli occhi, ma anche con la voce, con la gestualità, frutto di un duro studio di anni. Il cinema lo possono fare tutti ma il teatro no: per fare teatro bisogna studiare”. Una lezione che ha conquistato soprattutto i tantissimi giovani che ieri sera hanno riempito l’area verde di Villa Gasbarra, a testimonianza del grande e vivace interesse culturale della città gigliata.

“È una grande soddisfazione per un amministratore – ha detto il sindaco Pompeo – proporre momenti culturali di livello e vedere che i ragazzi ne sono letteralmente conquistati. Questo non solo significa che stiamo andando nella direzione giusta ma che l’offerta estiva e il calendario che abbiamo predisposto incontra il favore del più ampio pubblico, rispondendo alle esigenze di divertimento ma anche di contenuti culturali elevati che la nostra città può e deve offrire”.

“Siamo davvero molto orgogliosi di una partenza che migliore di questa non poteva essere – gli ha fatto eco l’assessore a Cultura e Turismo, Angelica Schietroma – e siamo certi che serate come quella di ieri saranno la regola di questa estate all’insegna del divertimento, della cultura ma soprattutto del piacere ritrovato di condividere spazi e iniziative in sicurezza”.

Comunicato stampa