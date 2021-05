Ferentino, il sindaco Pompeo inaugura novi laboratori multimediali alla scuola media ‘Giorgi-Fracco’

“Rientrare nelle aule, incrociare gli sguardi curiosi, i volti appassionati e gli occhi vivaci dei ragazzi, inaugurare nuovi spazi multimediali dopo un anno e mezzo di sacrifici e didattica a distanza, è stato per me, come penso per tutti loro, un momento di grande emozione. La scuola è il luogo della socialità, della crescita e della formazione: è lì che i nostri studenti diventano uomini e donne responsabili e con una piena coscienza civile”.È così che il sindaco di Ferentino, Antonio Pompeo, ha commentato l’inaugurazione di nuove aule multimediali alla scuola media ‘Giorgi-Fracco’ del II Istituto Comprensivo. Con lui c’era anche l’assessore alla Pubblica Istruzione, Evelina Di Marco, e il dirigente scolastico Luigi Abbate.Presso la sede di via Alfonso Bartoli si è svolta, ieri mattina, nel rispetto delle regole anti-Covid, la cerimonia di inaugurazione del nuovo laboratorio di musica, con sala di registrazione audio-video e dei laboratori già esistenti che sono stati oggetto di interventi di rinnovamento. Presenti gli studenti e il corpo docente.Un momento particolarmente significativo lo hanno definito i due amministratori, sottolineando come “vedere i ragazzi seduti ai loro banchi, con gli insegnanti dietro le cattedre in un clima di ‘normalità’ che da troppo tempo tutti desideriamo rivivere – è stato il commento del sindaco Pompeo e dell’assessore Di Marco – è stato per noi molto emozionante. Comprendiamo benissimo cosa significhi per questi ragazzi rinunciare alla socialità e ai momenti di condivisione durante l’attività didattica: ecco perché stiamo facendo di tutto affinché la ripartenza inizi proprio da qui e da loro”.

comunicato stampa